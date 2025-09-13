Siete piscinas gratuitas en Bogotá: dirección y requisitos para acceder

Piscinas en Bogotá Foto: cortesía

En Bogotá, son siete los espacios, administrados por el Distrito, dedicados a las actividades acuáticas. Sin embargo, los interesados en utilizar los espacios deben cumplir con algunos requisitos. Pueden hacer parte adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad física, niñas y niños.

¿Cuáles son los requisitos?

En todas las piscinas prestan el servicio de práctica libre y no tienen ningún costo para el usuario. Para hacer uso, se deben tener los siguientes requisitos:

El usuario debe tramitar un carné que permite la identificación e ingreso en las piscinas públicas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Debe llevar y usar permanentemente el gorro de baño durante el uso del servicio. Debe usar vestido de baño en lycra, poliamida o nylon. Debe llevar y usar elementos de aseo e higiene personal como toallas y zapatos de piscina. Los ingresos a la práctica libre se hacen 30 minutos antes de la hora programada.

¿Cómo solicitar el carné?

En el momento de hacer el trámite, de manera gratuita, se necesita los siguientes papeles:

Documento de identidad.

Certificado de afiliación a la EPS (vigencia no mayor a un mes).

Foto 3x4.

Certificado de aptitud médica para la práctica de la natación, en el que se constate que no padece de enfermedades infectocontagiosas. Debe ser expedido por la EPS a la que esté afiliado y su vigencia no debe ser mayor a un mes.

Ser mayor de 5 años.

Los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto responsable.

Firmar formato de exoneración de responsabilidad.

¿Dónde quedan las piscinas?

Parque El Virrey Sur - Localidad de Usme

Ubicación: calle 96 B Sur # 8-10

Teléfono: 601 200 2020

Horarios de atención: martes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Domingos de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Parque Autopista Sur - PAVCO - Localidad de Bosa

Ubicación: carrera 72 # 57 H-20 Sur.

Horarios de atención: martes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Parque Patio Bonito - Localidad de Kennedy

Ubicación: carrera 101 con calle 34 Bis Sur / carrera 101 # 34 Bis-02 Sur

Teléfono: 601 451 8190.

Horarios de atención: martes a sábado de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Domingos de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Parque Sauzalito - Localidad de Fontibón

Ubicación: diagonal 22B No 68D-43

Teléfono: 601 429 6617

Horarios de atención: martes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábados y domingos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Parque La Serena - Localidad de Engativá

Ubicación: calle 90 A # 85-70

Teléfono: 601 436 8664

Horarios de atención: martes a domingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Parque Candelaria La Nueva - Localidad de Ciudad Bolívar

Ubicación: calle 62B Sur # 22-47 / calle 62 Sur # 22I-27.

Teléfono: 601 715 1078

Horarios de atención: miércoles, viernes y sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Parque Meissen - Localidad de Ciudad Bolívar

Ubicación: calle 62 Bis Sur # 18 C-32

Horarios de atención: elaboración de carné jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. Reservas viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Algunas recomendaciones desde el Distrito:

Los nadadores no podrán ocupar carriles diferentes a los asignados para la práctica libre y deben ser conscientes que van a compartir el carril con otras personas, razón por la cual se debe mantener un alto grado de tolerancia.

El ingreso de los usuarios está sujeto a disponibilidad, se permitirá el ingreso de las primeras a las que se les haya asignado el carril por hora.

Cuando no se pueda prestar el servicio de práctica libre, se anunciará oportunamente a través de correo electrónico o carteleras.

