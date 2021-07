Sigue bajando la favorabilidad de Claudia López, cayó 11 puntos: Invamer

La más reciente encuesta reveló que la mandataria bajó once puntos en el porcentaje de favorabilidad con respecto al mes pasado, llegando así al 50% de aprobación. El paro, la reactivación económica y la pandemia han sido cruciales en las últimas semanas.

No ha sido un mes fácil para la alcaldesa de Bogotá. Las secuelas de más de un año de pandemia, el paro y la crisis económica empiezan a repercutir en su imagen, pues no solo ha tenido que lidiar con un sostenido tercer pico de contagios, sino además con un estallido social que no ha dado tregua desde el 28 de abril.

El manejo que la alcaldesa a estas problemáticas, le han dado un viraje a su favorabilidad que en los últimos meses ha tenido significativas caídas, a tal punto que en el último mes la mandataria bajó en once puntos porcentuales en su aprobación, pasando del 61% al 50%. Cabe recordar que al inicio de su mandato el apoyo era del 89%.

Por el otro lado, la desaprobación también ha aumentado. Esta se ubica sobre el 47% y es la más alta que ha alcanzado en año y medio que lleva de mandato.

En cuanto a la pregunta “¿Cree usted que las cosas en Bogotá están mejorando o empeorando?”, la situación tampoco es muy alentador. El 82% no ve un panorama alentador, mientras que quienes sí creen que la ciudad está mejorando alcanzaron el 15%, un punto más que el mes que pasó y una de las tasas más bajas que se ha registrado en las últimas tres administraciones.

Junio sin lugar a dudas, ha sido un mes complejo en el que, además de intentar encontrar un equilibrio entre la reapertura económica y el desmedido número de contagios por COVID-19, la mandataria ha tenido que lidiar con el fuerte impacto de las protestas en la ciudad, aspecto que sacó a la luz graves problemas de vandalismo, inseguridad, que se conjugan con múltiples denuncias de abuso policial en medio de los enfrentamientos. A esto se suman los recientes comentarios de la alcaldesa López con respecto a la participación de partidos políticos, de las dos orillas, en la radicalización de las manifestaciones, lo que ha generado confrontaciones tanto con Petro como con el Centro Democrático.

Entre tanto, las UCI siguen por encima del 94% de ocupación y manifestantes siguen saliendo a las calles. La mandataria ha manifestado que trabaja en pro de soluciones, por lo que ha avanzado en el proceso de vacunación, programas como Jóvenes a la U y la proyección de obras como la segunda línea del Metro.

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la aprobación del Presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del DANE, es del 85%. Los hogares con línea telefónica son: Bogotá 1.519.354, Medellín 609.664, Cali 383.674, Barranquilla 122.498 y Bucaramanga 112.276. Total 2.747.466. Para el marco de línea celular se cuenta con un marco de números aleatorios generados por Invamer.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.200 encuestas (818 telefonía fija y 382 telefonía celular) distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas (240 telefonía fija y 160 telefonía celular), Medellín 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Cali 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Barranquilla 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) y Bucaramanga 200 encuestas (158 telefonía fija y 42 telefonía celular); además de la distribución por niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2,83%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,93%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas telefónicas asistidas por computador (CATI).

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 18 al 28 de junio de 2021.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.