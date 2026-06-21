Sigue la atención a varias movilizaciones en Bogotá tras elecciones: TM anuncia cierres

"Puente de la Dignidad", Usme. Foto: Archivo Particular

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Al menos cuatro puntos de concentraciones ciudadanas se reportan en Bogotá tras los resultados del preconteo electoral de la segunda vuelta presidencial que da como ganador a Abelardo de la Espriella. Kennedy, Usme, Suba y la calle 26, son algunos de los puntos.

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Con corte a las 9:00 p.m., las autoridades reportan múltiples puntos de movilización en Bogotá con afectaciones intermitentes en la movilidad y en el servicio de Transmilenio. En el “Puente de la Dignidad”, en la Marichuela, bajo la avenida Caracas con calle 76B sur, los manifestantes permanecen en el punto y generan afectación en ambos sentidos de la vía.

En el sector de la Universidad Nacional de Colombia, la movilización avanza sobre la calle 26, mientras durante la jornada se registró la atención de una ciudadana por parte de organismos de emergencia tras un incidente en el sector.

En el Portal Américas, en Kennedy, las autoridades habilitaron de forma temporal el paso vehicular en una intersección, pero los manifestantes retomaron la ocupación de la vía, manteniendo las afectaciones. Desde allí, otro grupo continúa su desplazamiento hacia la avenida Boyacá en sentido sur, con acompañamiento y monitoreo.

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Finalmente, en el Portal Suba, la presencia de participantes ha disminuido y la actividad se desarrolla sin afectaciones a la convivencia ni al funcionamiento del sistema.

En Kennedy, la manifestación concentra a más de 300 personas y se dividió en dos grupos: el primero, conformado por aproximadamente 220 personas en el monumento Banderas y 100 en Techo.

Estaciones de Transmilenio cerradas

Debido a los bloqueos en la Carrera 10 con Calle 27 Sur en todas las calzadas y otros reportados, Transmilenio activó retorno en el sector de Bicentenario y suspendió temporalmente y con corte a las 8:40 p.m., la operación entre San Bernardo y el Portal 20 de Julio, razón por la cual se mantiene el cierre de las siguientes estaciones:

Bicentenario

San Bernardo

Policarpa

Ciudad Jardín

Av. 1º de Mayo

Country Sur

Portal 20 de Julio

Centro Memoria

Concejo de Bogotá

Ciudad Universitaria

Corferias

Museo Nacional

San Diego

Las Nieves

San Victorino

Museo del Oro

Universidades

Aguas

Mandalay

Banderas

TV 86

Biblioteca Tintal

Portal Américas

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