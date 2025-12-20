Sin agua antes de Navidad: EAAB anuncia corte en barrios de Bogotá este 23 de diciembre

Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua en temporada de racionamiento por sectores Foto: El Espectador - José Vargas

Ya se acercan las dos últimas semanas del año y, con ellas, las celebraciones con las cuales los hogares bogotanos despedirán el 2025 y se reunirán en familia. Sin embargo, en la previa de Navidad, algunos barrios tendrán que recoger agua debido a algunos cortes programados por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

En ese orden de ideas, la EAAB anunció que el martes 23 de diciembre de 2025 realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en el suroccidente de la ciudad, lo que obligará a una suspensión temporal del servicio en sectores de la localidad de Kennedy, justo en la semana de Navidad.

De acuerdo con la programación oficial, el corte de agua afectará al barrio Provivienda Oriental, en el área comprendida desde la avenida calle 8 sur hasta la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 y la carrera 71D. La suspensión iniciará a las 7:00 de la mañana y se extenderá por un periodo aproximado de 27 horas.

La intervención corresponde a empates en redes de acueducto, trabajos que, según la EAAB, buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios del sistema, y así garantizar la continuidad del servicio en el mediano plazo. Para ejecutar estas labores de manera segura, es necesario interrumpir el suministro de agua.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la suspensión del servicio, la EAAB hizo un llamado a los residentes del sector para tomar medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones destacan la de llenar previamente el tanque de reserva de las viviendas, almacenar agua solo para consumo inmediato y utilizarla de forma racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Asimismo, la empresa informó que dispondrá de carrotanques para atender situaciones prioritarias, especialmente en clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Este servicio podrá solicitarse a través de la Acualínea 116, habilitada para atender emergencias relacionadas con el suministro de agua.

