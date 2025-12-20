Taxista que manejaba ebrio y arrolló a 11 personas es imputado por homicidio agravado

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 8 de noviembre. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con muerte cerebral, según confirmaron los familiares. El conductor del taxi involucrado, de 56 años, fue capturado. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras las diez personas lesionadas continúan recuperándose de las heridas del siniestro, y los familiares de la menor fallecida continúan en su duelo, la Fiscalía entregó nuevos detalles del proceso penal en contra de José Eduardo Chalá Franco, el taxista que arrolló a once personas mientras conducía en estado de embriaguez en la localidad de San Cristóbal.

En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por homicidio agravado en contra de Chalá por los hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre. Este nuevo cargo se suma a los otros dos previamente imputados —tentativa de homicidio y lesiones personales— que el detenido había aceptado durante las primeras audiencias.

Continúe leyendo en la sección: Las raíces indígenas de la hoja de plátano, que se vende de madrugada en el Samper Mendoza.

Sin embargo, para el caso de este nuevo delito imputado por el ente acusador, Chalá decidió no aceptar el cargo, por lo cual un juez deberá determinar si es culpable de este nuevo delito, y el peso que tendría en una eventual condena.

Por su lado, la Fiscalía argumentó que la imputación de este nuevo delito se sustenta en las pruebas recopiladas, las cuales indican que Chalá era consciente del exceso de velocidad y el alto nivel de alcohol en su organismo podían contribuir a que perdiera el control del vehículo y embistiera a los peatones en una zona residencial de la ciudad.

“Tomando en cuenta que usted es un taxista que ejerce el oficio de conducir vehículo automotor a diario, que sabe perfectamente los peligros y las consecuencias de conducir en estado de embriaguez, que violó varias normas de tránsito como señales de pare presentes en el lugar de los hechos, que usted sabía perfectamente que este resultado podría producirse, y aceptó esa probabilidad al tomar la decisión de seguir conduciendo en grado de embriaguez tres”, apostilló el fiscal tras la imputación del nuevo delito.

Por el momento, Chalá permanece privado de la libertad en un centro penitenciario mientras avanza el proceso en su contra y se dicta una condena definitiva en su contra, la cual podría rondar entre los 15 y 20 años de prisión.

Estado de salud y recuperación de las víctimas

Las consecuencias del accidente siguen teniendo efectos graves en varias de las personas lesionadas. En primer lugar, la familia de la menor de quince años que falleció continúa devastada por la perdida.

En cuanto a los demás heridas, el Hospital Santa Clara informó en un reporte reciente que tres de los heridos continúan recibiendo atención médica especializada. Entre ellos, un menor de siete años permanece en estado crítico bajo monitoreo constante, mientras otra menor de 12 años se encuentra estable, con acompañamiento clínico y psicosocial.

Adicionalmente, un hombre de 27 años también continúa en tratamiento en el mismo centro hospitalario. El Distrito ha reiterado su compromiso con una atención digna y un enfoque integral que incluye apoyo físico y de salud mental para los pacientes y sus familias tras el siniestro.

Le puede interesar: Bogotá se llena de arte: conozca los planes gratuitos para la semana de navidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.