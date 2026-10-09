Más de 40 barrios de Usaquén siguen sin agua: esperan reparar tubería rota al mediodía

Una enorme fuga en una tubería de alta presión en la carrera Séptima con calle 123, en la localidad de Usaquén, obligó a cerrar de emergencia la línea matriz nororiental de la ciudad y dejó a miles de habitantes del norte de Bogotá con los grifos secos. El corte, que arrancó en la noche del jueves tras el accidente en las obras que se realizan en la zona, se extenderá aproximadamente hasta el mediodía de este viernes mientras la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y cuadrillas del IDU atienden la avería.

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El impacto del cierre afecta directamente a la franja de barrios aledaños a los Cerros Orientales en Usaquén, desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera 7.ª y la carrera 10.ª Este.

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Barrios afectados

En total, son más de 40 barrios y urbanizaciones golpeadas por la suspensión:

Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén – Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental – La Roca (Predio), Barrancas Oriental – Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama y Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

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#BOGOTÁ. Reportan una gran fuga de agua por la rotura de un tubo en la loc/Usaquén, carrera 7 con calle 125, sentido Sur-Norte. Se solicita la presencia e intervención inmediata del @AcueductoBogota para atender la emergencia. Se recomienda a los conductores transitar con… pic.twitter.com/di98vJL77s — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 9, 2026

Bomberos controlaron emergencia: dos personas resultaron lesionadas

Bomberos Bogotá confirmó que la emergencia dejó dos perosnas lesionadas que fueron atendidas en el punto por profesionales de la Secretaría de Salud. Por otro lado, la presión del agua fue tal que generó el colapso del techo de una estación de servicio ubicada sobre la carrera Séptima. El hecho generó daños en varios vehículos.

🚨Controlamos riesgos por la rotura de una tubería principal y el colapso de una estación de servicio, que cayó sobre tres vehículos, en la Cra7 – Cll122. Se presentan dos personas lesionadas, quienes quedan a cargo de @SectorSalud. Se activan @AcueductoBogota y @SectorMovilidad. pic.twitter.com/0jzP2AjHzg — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 9, 2026

Hasta el momento no hay un diagnóstico oficial sobre qué provocó la rotura de la tubería, un ducto de gran escala cuyo fallo compromete la presión de todo el sector. Mientras los técnicos avanzan en las maniobras operativas sobre la carrera Séptima, la contingencia se atiende con carrotanques prioritarios para clínicas y centros de alta afluencia, los cuales pueden solicitarse a través de la línea 116.

Si los trabajos de reparación avanzan al ritmo previsto por los ingenieros en el punto del daño, el restablecimiento del servicio comenzará a darse de manera gradual únicamente hasta la noche de este viernes 9 de octubre.

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