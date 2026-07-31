¿Sin plan? Así arranca el Festival de Verano 2026 con conciertos y eventos gratis

El Festival de Verano 2026 reunirá durante un mes actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos escenarios de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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La espera terminó. Desde este viernes 31 de julio comienza la edición número 29 del Festival de Verano, la principal apuesta del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para celebrar el cumpleaños 488 de Bogotá con un mes de actividades gratuitas en las 20 localidades de la ciudad.

La programación reunirá más de 60 eventos de deporte, recreación, actividad física, cultura y entretenimiento, con México como país invitado de honor, que llegará con experiencias inspiradas en su música, gastronomía y tradiciones.

Durante agosto, parques, escenarios deportivos y espacios públicos recibirán competencias nacionales e internacionales, conciertos, actividades familiares y nuevas experiencias recreativas para personas de todas las edades.

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El primer fin de semana estará cargado de eventos

Las actividades arrancarán este viernes con la Parada Nacional del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa, que se disputará hasta el 2 de agosto en las canchas del Parque Recreodeportivo El Salitre y el Complejo Acuático. La competencia internacional continuará entre el 7 y el 9 de agosto.

Ese mismo día también comenzará el Torneo Festival de Verano de Natación Carreras, dirigido a clubes y escuelas deportivas, además de una caminata nocturna por la Plaza Cultural La Santamaría.

El sábado será el turno del Conciertazo de Verano

Uno de los eventos más esperados será el Conciertazo de Verano, que se realizará el sábado 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La entrada será gratuita y el evento se desarrollará entre las 2:00 p.m. y las 10:00 p.m., con ingreso desde la 1:00 p.m. para mayores de 14 años.

El cartel confirmado incluye a:

Calibre 50.

Luister La Voz.

Proyecto A.

Jhon Onofre.

Artistas sorpresa.

El mismo sábado también se desarrollará Sube Monserrate, una carrera individual de 2,4 kilómetros y 1.605 escalones cuyos cupos ya se encuentran agotados.

La programación incluirá además el Campamento de Verano, la Villa Familiar, la Feria Gastronómica y una nueva jornada del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa.

El domingo habrá motos, góspel y porras

El domingo 2 de agosto la calle 85, entre carreras 13 y 15, recibirá Red Bull Moto Urbano, una competencia de hard enduro que reunirá a 16 pilotos en un circuito con nueve obstáculos.

Ese mismo día se realizará Bogotá Góspel, entre las 2:00 p.m. y las 10:00 p.m. en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, mientras que el Palacio de los Deportes albergará el Festival de Porrismo con la participación de cerca de 120 equipos.

La agenda también incluirá el Chiquifondo de Verano, una actividad dirigida a niñas y niños con bicicletas de impulso, juegos y circuitos recreativos.

Un mes de actividades para todos

La programación del Festival continuará durante agosto con eventos como la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá, la Lunada de Verano, el Récord en Patines: Tren Humano, competencias recreativas, actividades para animales de compañía y nuevas tendencias deportivas en distintos puntos de la ciudad.

Según el director del IDRD, Daniel García Cañón, el objetivo es convertir nuevamente a Bogotá en un gran escenario para el deporte, la recreación y la cultura.

“El Festival de Verano vuelve a convertir a Bogotá en un gran escenario para el deporte, la recreación y la cultura. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar en familia de una programación gratuita, diversa y pensada para todas las edades, porque el espacio público es el mejor lugar para encontrarnos como ciudad”, afirmó.

Los eventos se desarrollarán en escenarios como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo El Salitre, el Complejo Acuático, el CEFE Fontanar del Río, el Palacio de los Deportes, el sendero de Monserrate, la Plaza Cultural La Santamaría, la calle 85 y otros espacios de la capital.

Las personas interesadas pueden consultar la programación actualizada del Festival de Verano a través de la página del IDRD, sus redes sociales oficiales y la aplicación Vive IDRD, donde también encontrarán horarios, recomendaciones y posibles cambios en la agenda.

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