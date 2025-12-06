¿Sin planes? Esta es la guía de actividades en Bogotá para el Día de Velitas

Esta fecha también es una de las más críticas por quemados por pólvora. Las autoridades mantienen las alertas prendidas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Bogotá ya inició oficialmente la Navidad con el encendido de un árbol de 56 metros de altura, equipado con 300 metros de matrices LED y más de 200.000 bombillos programables, en el Parque El Tunal.

Ahora, la segunda gran celebración será este domingo 7 de diciembre, Día de Velitas. Por ello, le traemos la programación completa y gratuita que podrá disfrutar en familia y amigos.

La jornada comenzará en el Parque Metropolitano El Tunal, donde el IDRD abrirá el día con actividades pensadas para las familias y sus animales de compañía. Desde temprano se realizará la Carrera 5K “Bogotá Brilla Versión Peluda”, que irá de 7:00 a. m. a 12:00 m., y a lo largo de la tarde continuará la Gran Feria del Bienestar, un espacio con servicios para peludos, actividades recreativas, gastronomía y varias experiencias para disfrutar en comunidad hasta las 7 p. m.

Al norte de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía Local de Usaquén celebrarán la noche de velitas con dos ferias de emprendimiento gratuitas: “Velitas con Hecho en Bogotá” en el Parque Villas de Aranjuez (de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.) y “Hecho en Bogotá al Barrio” en el Parque Carlos Lleras (de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.).

En la feria principal de Usaquén participarán 100 emprendimientos, entre ellos 40 del programa Hecho en Bogotá y 60 de la localidad, con productos de moda, joyería, hogar, gastronomía, cafés, postres, bebidas tradicionales como viche y cervezas artesanales. La jornada también tendrá música en vivo y cerrará con un concierto del artista GUSI, pensado para encender el espíritu navideño y celebrar el talento local.

En la tarde, la agenda cultural de la Alcaldía Mayor comenzará con el Desfile de Comparsas, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que recorrerá la carrera Séptima desde las 3:30 p. m. entre La Santamaría y la Plaza de Bolívar. Más tarde, a las 4:00 p. m., Idartes presentará Electrovelitas en el Parque de los Hippies, un espectáculo que mezcla electrónica y ritmos tradicionales.

La jornada en el sur de la ciudad cerrará en el Parque El Tunal con un gran encuentro comunitario: un concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a las 7:00 p. m., en alianza con el IDRD y la SCRD, y la tradicional Noche de Velitas, en la que las familias podrán encender sus velas y celebrar juntas este momento emblemático de la Navidad.

No más quemados por pólvora

El fin de semana de velitas (7 y 8 de diciembre) es el más complejo del mes, porque es donde se registra el pico más alto de quemados, lo que obliga a que el sistema de salud esté en alerta. Por ejemplo, en 2022 se reportaron 52 casos; en 2023 fueron 36, y el año pasado 59. Es decir, casi la mitad de los afectados se dan en estas fechas. Los otros dos picos importantes se dan el 24 y el 31 de diciembre.

Para esta temporada, el Observatorio de la Secretaría de Salud ya reportó el primer caso de quemados por pólvora. Se trata de una mujer de 33 años, quien resultó herida en su cara y ojo, al observar el uso de chispitas mariposa, en un barrio de la localidad de Usme. Las lesiones fueron de tal magnitud, que tuvo daño ocular y quemaduras en primer grado.

“No manipulemos pólvora y si lo hacen y ocurre una lesión, por ejemplo de un menor, ir a un centro de salud, porque ocultarlo es un agravante y segundo puede complicarse y terminar en una amputación”, advirtió el subsecretario de Salud, Julián Fernández.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.