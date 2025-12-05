Pico y placa en Bogotá se mantiene durante diciembre, pero con excepciones

Este 5 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo de secretarios, entregaron las medidas de seguridad y movilidad para esta época decembrina. Foto: Óscar Pérez

Este 5 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo de secretarios, entregaron las medidas de seguridad y movilidad para esta época decembrina.

Dentro de las primeras decisiones está que durante el mes regirá el pico y placa en la ciudad, solo con la excepción de que el 26 de diciembre y el 2 de enero, no regirá la medida.

La justificación, indicó el primer mandatario, es con base en los más de mil frentes de obra que hay en curso. “Incluso se están abriendo nuevas obras y eso nos impide tomar decisiones que han ocurrido en el pasado por cuenta de garantizar que la ciudad se siga moviendo”, dijo Galán.

Siguiendo en materia de movilidad, la secretaria, Claudia Díaz, informó que realizarán 200 controles semanales en vías con mayor criticidad de siniestros viales para controlar la alta velocidad y conductores en embriaguez. Estos controles serán efectuados por 800 agentes de tránsito, policías de tránsito y guías.

Tan solo durante diciembre de 2024, agregó Díaz, 59 personas fallecieron a manos de conductores alcoholizados, casi 2 muertos diarios.

1.200 policías llegan a la ciudad

En materia de seguridad, el secretario, César Restrepo, comunicó que 1.200 policías llegan a reforzar la seguridad durante la celebración de Navidad. Este pie de fuerza se desplegará en 19 localidades, en zonas de mayor aglomeración por comercio o eventos decembrinos.

Restrepo, detalló que de este total de uniformados, 800 se quedan en Bogotá desde el próximo año y se suman a los 700 que complementarán en marzo la seguridad en la capital.

De acuerdo con el alcalde Galán, en la ciudad tiene menos de 200 policías por cada 100 mil habitantes, una cifra por debajo de los estándares internacionales promovidos por la ONU que indican que las ciudades deberían tener un promedio de 300 policías por cada 100 mil habitantes.

