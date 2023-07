Sistema de vigilancia de la CAR encuentra cadáver de una persona en el Río Bogotá

Fue detectado a través del sistema NaviCAR que complementa con recorridos fluviales el seguimiento de las cámaras de la plataforma de monitoreo BochiCAR. Foto: María Camila Morales López

Este sábado 1 de julio, durante labores de vigilancia y monitoreo del Río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) encontró el cuerpo sin vida de una persona en el afluente. El hallazgo lo hizo uno de los funcionarios que opera el sistema NaviCAR, que son las lanchas que navegan los puntos ciegos de la cuenca media del río, donde las cámaras de seguridad no tiene alcance alguno.

El cuerpo fue hallado cerca al embarcadero ubicado en el sector de Cota y de manera inmediata fue reportado al CTI de la Fiscalía, quien asumió la investigación para determinar la identidad y los móviles que preceden a dicho hallazgo. El descubrimiento se da en medio de las labores de supervisión sobre el río, que tienen por objetivo el rescate de fauna y seguimiento de vertimientos, captaciones ilegales, quemas a cielo abierto, e invasión de la ronda.

La información registrada permite reportar a las autoridades competentes todas las acciones que puedan afectar la seguridad en la ronda del río.

De acuerdo con la CAR, este es el tercer cuerpo hallado este año por este sistema de monitoreo y vigilancia sobre el río Bogotá.

Otros cuerpos hallados

Durante el mes de junio, el cuerpo de bomberos encontró tres cuerpos en estado de descomposición sobre la cuenca media del afluente. El primer hallazgo fue el pasado 13 de junio, cerca las instalaciones del Aeropuerto El Dorado. El cadáver se encontraba en un alto grado de descomposición, y se habría quedado enredado en una malla de la CAR Cundinamarca. Debido al estado del cuerpo, aún se desconoce la identidad.

Al día siguiente, 14 de junio, el cuerpo de bomberos encontró dos cuerpos en el mismo río, pero esta vez cerca al municipio de Soacha. Para ese entonces, la Fiscalía no brindó mayor información para no entorpecer el caso; sin embargo, reportaron que no se confirman signos de violencia

Uno fue descubierto en la vereda Bosatama y pertenecería a un hombre entre 35 y 40 años. Descartan que se trate de un habitante de calle, por la vestimenta que llevaba. El segundo cuerpo fue encontrado flotando más al sur del río Bogotá, y se trataría de otro hombre de unos 35 años.

