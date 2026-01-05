Suba y Engativá: las localidades con más afectaciones en animales por uso de pólvora

La pólvora pueda alterar el comportamiento y afectar la salud de los animales de compañía. Foto: Unsplash

Con el término de la Navidad no solo queda la celebración en familia, sino también las lamentables cifras de animales domésticos y silvestres que resultaron afectados por el indiscriminado uso de la pólvora.

El Instituto de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA, entregó el balance final a partir de los resultados de una encuesta ciudadana que buscaba medir las consecuencias artefactos pirotécnicos en los más vulnerables.

De acuerdo con la entidad distrital, de los mil reportes recibidos, el 99% respondió que fue testigo de afectaciones a fauna silvestre o doméstica durante diciembre de 2025.

El miedo o estrés por explosiones (sobresaltos, temblores, esconderse) fue el tipo de afectación más reportada (874 casos), seguida de “intentos de huida o desorientación” (595) y “contaminación en el entorno del animal (residuos de pólvora, humo, basura)” (505 casos).

Suba fue reportada como la localidad con más casos de afectación de animales con el 16% de las respuestas, seguida de Engativá (13%) y de Kennedy 12%. El 61% de los casos se produjeron entre las 6:00 p. m. a las 11:59 p.m., mientras que el 31% ocurrieron en el lapso entre las 12:00 a. m. a 5:59 a. m. de la madrugada. Franja horaria donde usualmente hubo mayor uso de pólvora.

“El ruido de la pólvora altera, sobre todo, a una de mis gatas. No quiere comer del estrés que le produce y vive escondida. Diciembre es un mes terrible para mis seis animales, pero sobre todo para esa gatita”. “Una pareja de aves silvestres (posiblemente águilas) volaban desorientadas en cercanías al parque Timiza, los observé por algunos minutos, aterrizaron en un árbol alto dentro del Colegio Santa Luisa. Estuvieron allí por unos minutos hasta que sonaron estallidos de pólvora y los perdí de vista”, denunciaron ciudadanos.

Finalmente se estableció que los perros fueron los más afectados con el 73% de los reportes, seguidos por las aves silvestres con el 12% y los gatos con el 11%.

