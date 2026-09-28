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Subsidio de alimentos en Funza, por COP 1.851 millones, bajo la lupa de los entes de control

Sobre el contrato para entregar bonos a población vulnerable hay preguntas como ¿por qué se adjudicó y se prorrogó, pese a que el contratista inicialmente no tenía dónde entregar los productos? Aunque luego habilitó un espacio, ha recibido quejas de algunos beneficiarios. La Alcaldía responde.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
28 de septiembre de 2026 – 08:04 a. m.
Contrato de alimentos Funza
Contrato de alimentos Funza

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Imagine llegar al supermercado con su lista de verduras, frutas y proteínas y no encontrar lo que necesita, encontrarlo caro o en mal estado. Para la mayoría, la solución obvia es ir a otro sitio. Sin embargo, para la población vulnerable en Funza (Cundinamarca), beneficiaria de bonos de alimentación, es imposible. El subsidio solo lo pueden redimir en un establecimiento denominado “Pague Menos”, donde, no solo denuncian sus condiciones, sino la forma cómo le fue adjudicado el contrato.

El impacto no es menor. Según el DANE, en Funza hay…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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