Sujeto intentó arrollar a una mujer que le reclamó por agredir a su perro: quedó en video

Ya hay denuncia, pero el caso sigue bajo verificación de las autoridades. Foto: Archivo particular

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Salen a la luz nuevos elementos de un caso de intolerancia ocurrido en el barrio Villa Alsacia, en Bogotá: se conocieron imágenes de cámaras de seguridad que evidenciarían con mayor claridad el momento en que un conductor intenta arrollar a una mujer que defendía a su mascota.

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El hecho, que se viralizó en las últimas horas, ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios han rechazado la agresión y piden acciones frente a lo ocurrido.

En los videos se observa cómo el hombre, aún sin identificar, acelera su vehículo, un Mitsubishi Lancer de placas BZD826, directamente contra la joven, identificada como Alejandra.

Las imágenes muestran que la mujer permanece frente al vehículo durante varios segundos, hasta que el conductor avanza en línea recta hacia ella. En ese momento, logra esquivar el impacto por instinto, evitando ser atropellada.

Aunque la joven salió ilesa, su motocicleta fue arrastrada por el carro y terminó con daños de consideración, que ahora deberá asumir.

El caso se originó cuando, según los registros, el hombre habría intentado agredir a un perro que se encontraba dentro de una vivienda. La reacción de Alejandra —quien salió a defender a su mascota— desencadenó la situación que terminó escalando hasta el intento de arrollamiento.

El hecho ya fue denunciado y será materia de investigación. Por el momento, las autoridades se encuentran verificando lo ocurrido para determinar responsabilidades y definir las medidas correspondientes.

#ATENTOS. En Bogotá, cám/seguridad registró a desagradable sujeto intentando golpear a perrito que se encontraba dentro de su casa solo porque le ladró. Una joven salió a defender a su mascota pero el hombre fue por su vehículo e intentó arrollarla, dañando además la motocicleta. pic.twitter.com/xs4Y0Pbjpr — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 24, 2026

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Las nuevas imágenes han intensificado la indignación ciudadana y reabren el debate sobre cómo hechos de intolerancia pueden escalar rápidamente a situaciones de violencia extrema en la ciudad. De hecho, lo ocurrido preliminarmente podría configurar un intento de homicidio. Mientras avanza la investigación, el caso no solo genera rechazo, sino que deja una inquietud de fondo: qué tan fácil se está cruzando hoy esa línea delgada entre un conflicto cotidiano y una agresión con consecuencias irreversibles.

Intolerancia en Bogotá

No es una pregunta menor. En Bogotá, casos recientes de arrollamientos han empezado a encender las alarmas, especialmente cuando las víctimas aseguran que no se trató de accidentes, sino de acciones intencionales. Ahí está, por ejemplo, el caso de un ciclista arrollado el pasado 21 de marzo, quien permanece hospitalizado y deberá someterse a cinco cirugías como consecuencia de lo ocurrido.

Más allá de los hechos puntuales, estos episodios reflejan una preocupación creciente: la violencia cotidiana puede escalar en cuestión de segundos y terminar en situaciones con consecuencias graves, tanto físicas como judiciales, para quienes la padecen.

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