Sujeto robó a un perro y en su captura encontraron otros caninos en mal estado

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre huye con el perro de una mujer. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un inaudito caso de maltrato animal, la Policía de Bogotá arrestó a un hombre señalado de robar perros en el sur de la ciudad. Todo comenzó con el reporte por hurto de un canino en el barrio Gibraltar y terminó con el hallazgo de más animales en mal estado.

Le puede interesar: Nuevo feminicidio en Bosa: sujeto asfixió a su expareja e incendió el inmueble

Según informó la Metropolitana de Bogotá, el capturado es un hombre de 66 años, quien fue atrapado en flagrancia tras robar el canino que estaba al cuidado de una mujer. “Estos hechos se presentaron en el barrio Gibraltar, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados por una mujer que manifiesta a las autoridades que su mascota había sido hurtada por un hombre y llevada a una vivienda cercana”, señaló la coronel, Bibiana Valencia, de la Policía de Bogotá.

Ellos no tienen voz, pero nosotros sí y vamos a defenderlos.



Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio Gibraltar de #CiudadBolívar por hurto y maltrato animal.



En coordinación con la Alcaldía Local se rescataron varias mascotas que estarían en poder de esta persona. pic.twitter.com/9arDRe3vi7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 7, 2025

Al llegar al inmueble indicado, las autoridades corroboraron que allí estaba la mascota de la denunciante, no obstante, lo que más desconcertó fue la nueva evidencia que hallaron al interior de la casa.

“Este procedimiento fue acompañado por la Unidad de Protección Animal de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, toda vez que fueron encontradas otras mascotas que al parecer habrían sido hurtados por este mismo hombre”, añadió Valencia.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que pueden reportar cualquier hecho de vulneración a los derechos de los animales a través de las líneas de la Policía Nacional: la línea 123 o al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

Maltrato animal en Bogotá

El 2024 cerró con aumento en las cifras de maltrato animal en Bogotá de más del 85% frente a los números de 2023. El problema, que denota un trasfondo social y cultural en el que los contextos de violencia contra los animales han sido normalizados, pese a avances significativos, el uso y el abuso de múltiples especies sigue siendo una dolorosa realidad nacional de la que no escapa la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, en 2024 recuperaron casi 5.276 animales, víctimas de tráfico, que atendieron y liberaron, tras ser hallados en distintas circunstancias. De ese total, 165 los encontraron muertos y se decomisaron 1.563 artículos hechos con pieles como carteras y varios accesorios más elaborados con partes de animales silvestres, y 451 kilos de carnes, huevos y conchas, cuyo destino era el consumo humano.

Recientemente, con la aprobación de leyes que endurecen las penas y ofrecen guías de manejo y atención de casos de maltrato animal, se avizora un panorama cercano en el que la impunidad y la invisibilización de animales violentados deje de ser parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Esto, sumado a un continuo componente pedagógico, son las apuestas para un futuro cercano más solidario con el dolor y la sensibilidad animal.

Siga leyendo: Galán no viajará a Washington con otros alcaldes: así se refirió a la polémica

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.