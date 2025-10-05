Sujeto tenía casa por cárcel y lo capturaron robando en Kennedy

El detenido con casa por cárcel tuvo que ser trasladado a un centro asistencial tras ser golpeado por la comunidad del barrio en donde ocurrieron los hechos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Dos hombres fueron capturados en el barrio Nueva Marsella, en Kennedy, cuando intentaron robar un establecimiento comercial. Uno de ellos tenía una tobillera del INPEC, pues cumplía detención domiciliaria por hurto y porte ilegal de armas.

Los delincuentes llegaron al negocio en una motocicleta, que planeaban usar para escapar. Al llegar, el reincidente descendió del vehículo, ingresó al local con un arma de fuego y amenazó a los dueños para robarles dinero y otras pertenencias.

La comunidad y la Policía del cuadrante frustraron el asalto. Vecinos alertaron a los uniformados, quienes intervinieron de inmediato y capturaron a los dos hombres en flagrancia.

Durante el procedimiento, el reincidente con la tobillera electrónica del INPEC fue golpeado por la comunidad, cansada de los constantes hurtos en la zona. Por las heridas, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial.

Su cómplice fue puesto a disposición de las autoridades competentes por hurto calificado. Cuando el reincidente salga del hospital, también enfrentará un proceso judicial, en el que podría perder el beneficio de casa por cárcel.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de 2025 la localidad de Kennedy registra una reducción del 26 % en el hurto a comercio, con 176 casos menos que en 2024. Además, las autoridades reportan la incautación de 139 armas de fuego y la captura de más de 2.629 personas por diferentes delitos.

