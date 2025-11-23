¡Fin al ruido! Sellan bar en Galerías, que operaba bajo falsa fachada de sindicato

El establecimiento no cumplía con las medidas básicas de seguridad. Foto: Cortesía

La voz de los vecinos, de una zona residencial del barrio Galerías (Teusaquillo), se impuso, al menos por unos días, ante el insoportable ruido de un bar, que les había robado el descanso.

Las autoridades sellaron este fin de semana el establecimiento que, no solo operaba bajo la fachada de supuesto ‘sindicato’ sin documentos que lo acreditara, sino que no cumplía las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento.

¿Cómo se dio el operativo?

Ante las constantes quejas de los ciudadanos por el exceso de ruido, se programó la operación. Según informaron las autoridades, al llegar, los delegados de la Secretaría de Gobierno y de la Policía les pidieron a los encargados los documentos de funcionamiento. Ellos alegaron que operaban bajo la figura de “sindicato”, pero no presentaron documentos que acreditaran tal condición.

Para entender el tema, en Bogotá, algunos comerciantes, en vez que registrar su negocio como establecimiento comercial abierto al público, se constituyen como organización sindical. Aprovechando los vacíos legales, operan supuestamente a puerta cerrada, como sede social de la organización, y a los clientes los hacen pasar como miembros, quienes a través del “cover” pagan su cuota de afiliación. Esto, no solo les permite operar hasta el amanecer, sino evitar los controles de las autoridades.

Sin embargo, en este caso, no solo no tenían documentos que los acreditara como sindicato, sino que las personas que se encontraban dentro, al mostrar la carta de precios, mostraron que allí lo que hacían era venderles licor.

Un bar de Galerías que operaba como falso ‘sindicato’ fue suspendido tras constantes quejas de vecinos. No tenía documentación al día, presentó irregularidades y vendía licor como un bar común.



Seguiremos desmontando estas fachadas con control y acciones inmediatas.



ℹ️… pic.twitter.com/BNibIQn8Gt — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 23, 2025

El lugar ya había sido visitado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que emitió un concepto técnico desfavorable al señalar que el bar no cumplía con las medidas básicas de seguridad, ya que no evidenciaron iluminación de emergencia, detectores de humo ni un plan de emergencias.

Asimismo, las ventanas estaban completamente cubiertas con tablas pintadas de negro y cortinas oscuras, lo que impedía una adecuada ventilación al interior del establecimiento. Por lo anterior, las autoridades suspendieron el bar por 10 días y señalaron que estos operativos se seguirán realizando, por parte de las diferentes secretarias y autoridades, en diferentes puntos de la ciudad.

