Tatiana Alvear, va por mejorar las condiciones de la niñez en Bogotá, #Votenpormi

Tatiana Alvear, candidata al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Tatiana Alvear, número 2 en la lista del Movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara), quiere ser concejal para trabajar en favor de la niñez. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy abogada litigante y he tenido la oportunidad de trabajar como coordinadora y asesora jurídica en mi tierra natal, Bolívar. Actualmente, me dedico a respaldar a emprendedores locales, brindándoles orientación legal para el crecimiento de sus negocios. Además, siempre he estado comprometida en proporcionar asesoría jurídica gratuita a quienes más lo necesitan, para asegurar el acceso a la justicia y proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los niños.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Mi deseo es trabajar incansablemente y tener un impacto positivo en las políticas que promuevan valores sólidos, el respeto por la vida desde su inicio, la protección de la familia y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, mi sueño más grande es ser la concejal de la niñez, proteger a los niños, niñas y adolescentes para que puedan ser felices y crecer en un entorno saludable.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Apoyo a Rodrigo Lara Restrepo, considero que tenemos muchos puntos en común. Sobre todo en torno a la protección y seguridad de nuestra niñez, ambos queremos construir políticas en torno a ellos.

¿Ha ocupado cargos públicos?

Sí.

Si la respuesta es afirmativa, cuéntenos ¿cuáles y en qué periodo?

Desde muy joven sentí el llamado hacia lo público y tuve la oportunidad de desempeñarme como concejal en Sabanalarga de 1999 al año 2000.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal lucha en el Concejo de Bogotá será trabajar en favor de la niñez. Creo en una ciudad llena de oportunidades y sueños realizados para nuestros niños, quienes representan nuestra esperanza y el motor de nuestro progreso. Sueño con una Bogotá donde los niños crezcan felices, amados y protegidos.

Mi experiencia como abogada y mi compromiso con la labor social me han preparado para ser una voz fuerte y efectiva en el Concejo, y lucharé incansablemente por los derechos y el bienestar de nuestros niños.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal:

1. Evaluación y reacondicionamiento de los espacios en las Comisarías de Familia: Las Comisarías serán lugares seguros donde se resolverán estas situaciones con acción contundente y control político activo. Garantizaremos que las denuncias se atiendan a tiempo, evitando tragedias, y haremos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

2. Programa “Escudo Juvenil”: Implementar un programa integral de prevención y protección dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este programa ofrecerá espacios seguros, actividades deportivas, culturales y de formación en valores para alejar a los jóvenes del entorno criminal.

3. Apoyo integral a mujeres emprendedoras: Se buscará establecer alianzas con universidades y el Sena para fortalecer el emprendimiento femenino en la ciudad, brindando oportunidades de capacitación y desarrollo de negocios.

A su criterio, ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

Considero que la seguridad de nuestros niños debe ser una atención prioritaria en nuestra ciudad. Es desgarrador ver cómo aún enfrentamos denuncias de instrumentalización y explotación sexual de niños y niñas en nuestra comunidad. Es aún más preocupante que las autoridades no hayan tomado las medidas suficientes para protegerlos. Solo el año pasado, la policía aprehendió a 779 menores que estaban siendo instrumentalizados en Bogotá y a principios de este año rescataron a 28 niñas que estaban siendo sometidas a la prostitución.

Como madre, esta situación me toca profundamente el corazón. Nuestros niños merecen crecer en un entorno seguro y lleno de amor, donde sus derechos sean respetados y protegidos. Como concejal, me comprometo a trabajar incansablemente para garantizar que nuestros niños vivan en un entorno libre de violencia y miedo. Vamos a trabajar unidos para que nuestros niños sean el verdadero motor de nuestro progreso y transformemos la realidad de Bogotá en una ciudad que defienda a la familia, a los niños y a las mujeres.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Es innegable la necesidad de incrementar el número de policías en Bogotá, pero de igual importancia es asegurarnos de que los recursos humanos y financieros destinados a su formación y desempeño sean eficientemente utilizados. Debemos garantizar que estos agentes no sean desplazados a otras áreas y ciudades, y al mismo tiempo, debemos fortalecer las capacidades tecnológicas de la fuerza policial, incluyendo sistemas de cámaras con biometría facial para una mayor eficacia en la prevención y persecución del delito.

¿Bogotá debería tener policía propia?

No.

¿Por qué?

considero que en lugar de crear una nueva institución policial, debemos concentrarnos en fortalecer la cooperación y coordinación con las entidades de seguridad ya existentes en la ciudad. La creación de una nueva fuerza policial podría generar desafíos en términos de recursos, capacitación y logística, y podría resultar en una duplicación de esfuerzos.

Es esencial reconocer que Bogotá ya cuenta con una infraestructura de seguridad establecida, como la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad locales. En lugar de dividir recursos y personal en la creación de una nueva entidad, debemos centrarnos en mejorar la eficacia y la capacidad de respuesta de las instituciones actuales.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Modificarlo y hacer un tramo subterráneo.

¿Por qué?

Modificar la Primera Línea del Metro es una prioridad. Mi perspectiva es que el diseño actual de esta línea no responde adecuadamente a las necesidades de una ciudad densa como Bogotá. Siendo elevada, esta línea podría tener un impacto negativo en el tejido urbano y en la calidad de vida de quienes viven cerca de ella.

Las líneas de metro en ciudades densas suelen ser subterráneas, permitiendo una mejor integración con la ciudad y facilitando el acceso de los residentes a las estaciones. En contraste, la Primera Línea del Metro, en su diseño actual, parece favorecer la continuidad del Transmilenio y no se adapta bien a las dinámicas urbanas de Bogotá.

Corredor Verde por la Séptima ¿mantendría el proyecto, lo suspendería, lo modificaría o no tocaría la carrera séptima?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía.

¿Por qué?

En lo que respecta al proyecto del Corredor Verde por la Séptima, considero que adoptar una postura de suspensión temporaria es un paso prudente y responsable. La magnitud y complejidad de un proyecto de esta naturaleza requiere una consideración cuidadosa de múltiples factores que van más allá de la infraestructura vial en sí misma. Es crucial entender que la implementación de un corredor vial impacta directamente en la vida de los ciudadanos que residen en sus cercanías y que hacen uso cotidiano de este transporte.

¿En desarrollo urbano, qué prefiere: expansión o densificación?

Entiendo que el crecimiento poblacional es una realidad inevitable en una ciudad en constante evolución como Bogotá. Sin embargo, abogar por una expansión descontrolada podría desencadenar una serie de desafíos significativos, tanto en términos de movilidad como en el acceso a los servicios básicos y las infraestructuras necesarias para una vida de calidad.

La densificación planificada emerge como una alternativa más sensata y sostenible. Al optimizar los recursos disponibles, las zonas urbanas densas pueden permitir una mejor distribución de las infraestructuras, lo que a su vez puede conducir a una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos. Además, una mayor densidad puede alentar la inversión en sistemas de transporte público y mejorar la conectividad en toda la ciudad, lo que es esencial para enfrentar los desafíos de la movilidad en una urbe tan grande como Bogotá.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

En relación al relleno sanitario Doña Juana, considero que es crucial abordar esta cuestión desde una perspectiva integral y sostenible. Se debe diseñar una política robusta que no solo promueva activamente el reciclaje, sino que también reduzca significativamente la cantidad de basura generada en nuestra ciudad. Esta iniciativa tendría como objetivo principal no solo aliviar la presión sobre el relleno sanitario Doña Juana, sino también cambiar la mentalidad en torno a la gestión de residuos en Bogotá.

Mediante la promoción del reciclaje en todos los niveles, desde los hogares hasta las instituciones y empresas, podemos fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y sostenibilidad. Esta política debería incluir campañas de concientización ciudadana, programas de educación en las escuelas y la implementación de incentivos tangibles para aquellos que participen activamente en el reciclaje. Además, se podrían establecer alianzas con empresas de reciclaje para garantizar la adecuada recolección y tratamiento de los materiales reciclables.

¿Está de acuerdo con la creación de nuevas localidades?

No.

¿Por qué?

Actualmente contamos con una estructura organizada con 20 localidades. Aumentar este número no solo podría conducir a una fragmentación de los recursos y la atención, sino también a un incremento innecesario en los gastos burocráticos.

Mantener un número manejable de localidades nos permite centrarnos en la optimización de los servicios, la atención a los ciudadanos y la implementación efectiva de políticas públicas. Esta organización establecida ha permitido que los recursos se asignen de manera más efectiva para abordar las necesidades específicas de cada localidad. En lugar de expandir la estructura, debemos enfocarnos en fortalecer y mejorar lo que ya tenemos para asegurar un funcionamiento óptimo y eficiente en beneficio de todos los habitantes de Bogotá.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

La gestión de la alcaldesa Claudia López ha dejado mucho que desear, en mi perspectiva. La inseguridad en la ciudad ha experimentado un preocupante aumento y, lamentablemente, se ha permitido que las bandas criminales ganen terreno. Los niveles de seguridad son tan precarios que ni siquiera los niños están exentos de peligro, llegando incluso a ser asaltados en las cercanías de las escuelas. Este escenario coloca a los jóvenes no solo en riesgo de exposición a drogas dentro de las instituciones educativas, sino también a la delincuencia y a ser instrumentalizados por estos grupos criminales.

Es imperativo para el bienestar de Bogotá contar con líderes comprometidos que prioricen la seguridad y el avance de la ciudad. Los ciudadanos merecen vivir en un entorno donde se sientan protegidos y donde sus hijos puedan desarrollarse sin temor.

