Las jornadas tendrán lugar en Puente Aranda, Kennedy y Chapinero, y en esta ocasión reunirán ofertas para perfiles profesionales, técnicos y…

Si está buscando trabajo en Bogotá, esta semana tendrá varias opciones para acercarse a empresas de distintos sectores y conocer la multiplicidad de ofertas a las que puede acceder.. La Alcaldía anunció más de 3.000 oportunidades, entre las ofertas publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo y las que se ofrecerán en tres ferias presenciales programadas para el 17 y 18 de noviembre.

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Tecnología, salud y logística: los sectores que abren vacantes esta semana en Bogotá

Las jornadas tendrán lugar en Puente Aranda, Kennedy y Chapinero, y en esta ocasión reunirán ofertas para perfiles profesionales, técnicos y operativos. Los puestos disponibles incluyen áreas como tecnología, salud, logística, construcción, producción, administración, comercio y servicio al cliente.

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Feria presencial

La primera jornada se realizará este martes 17 de noviembre en el centro comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida Las Américas #62-84, en la localidad de Puente Aranda. Allí se ofrecerán 600 puestos de trabajo en áreas operativas, logísticas, comerciales, administrativas, construcción, producción, mantenimiento, salud y servicio al cliente.

Fecha: martes 17 de noviembre.

martes 17 de noviembre. Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Lugar: centro comercial Outlet Factory, avenida Las Américas #62-84.

El miércoles 18 de noviembre habrá dos encuentros. El primero será en Kennedy Central, en la carrera 78K #35-55 sur, donde se ofrecerán 200 puestos en áreas comerciales, administrativas, logísticas, salud, mercadeo, servicio al cliente y actividad física.

Fecha: miércoles 18 de noviembre.

miércoles 18 de noviembre. Horario: de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía. Lugar: Kennedy Central, carrera 78K #35-55 sur.

Ese mismo día se realizará JobFest Expotech Lago 2026, en el centro comercial Unilago, en la carrera 15 #78-33. Más de 20 empresas participarán en esta feria, que tendrá más de 800 vacantes en el sector tecnológico.

Fecha: miércoles 18 de noviembre.

miércoles 18 de noviembre. Horario: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: centro comercial Unilago, carrera 15 #78-33.

Más vacantes

Además de los puestos anunciados para las ferias, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico reportó 1.403 vacantes publicadas a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo.

La oferta incluye oportunidades para distintos perfiles y grupos poblacionales: 200 puestos para profesionales, 215 para personas sin experiencia, 365 para mayores de 50 años y 273 para personas con discapacidad. También se reportan 1.012 vacantes dirigidas a jóvenes entre los 18 y los 28 años y 1.056 para mujeres.

Estas categorías no son excluyentes. Es decir, una misma vacante puede estar dirigida, por ejemplo, a una mujer joven o a una persona con discapacidad que también cumpla con el perfil solicitado.

Entre los cargos disponibles hay oportunidades para tecnólogos en radiología, ingenieros biomédicos, profesionales en seguridad de la información, especialistas en desarrollo de software, gerentes de inteligencia artificial y datos, médicos especialistas en salud ocupacional, fisioterapeutas, operadores logísticos, conductores de bus zonal y operarios de producción farmacéutica.

Unidad Móvil de Empleo en Puente Aranda

Quienes necesiten orientación para buscar trabajo también podrán acercarse a la Unidad Móvil de Empleo, que estará en el centro comercial Outlet Factory, en la avenida Las Américas #62-84, hasta el sábado 21 de noviembre.

En este punto se ofrece asesoría gratuita para registrar la hoja de vida, recibir orientación ocupacional, conocer vacantes, fortalecer el perfil laboral y consultar alternativas de formación para el trabajo.

La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

Para consultar las ofertas disponibles y los cursos gratuitos de formación, recuerde que puede ingresar a la página de la secretaría de Desarrollo Económico o o unirse al canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

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