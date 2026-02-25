Tenía dos condenas por hurto y fue capturado tras participar en fleteo de $30 millones

Durante la reacción policial, dos sujetos fueron capturados en flagrancia mientras intentaban hurtar COP 30 millones. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Una reacción oportuna de la Policía permitió frustrar un hurto bajo la modalidad de fleteo en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá. Durante los hechos, dos hombres fueron capturados luego de intentar despojar a un ciudadano de 60 años de un maletín con COP 30 millones.

El incidente ocurrió cuando la víctima salió de una entidad bancaria y fue seguida por los delincuentes hasta su lugar de trabajo. Allí, fue abordada e intimidada con arma de fuego para que entregara el dinero recién retirado de la entidad financiera.

¿Cómo los capturaron?

Gracias a la alerta de la comunidad, que presenció el robo, las autoridades activaron un plan candado que permitió ubicar e interceptar a los sospechosos en el barrio Santa María del Lago, a pocos metros de donde se produjo el robo.

Durante el procedimiento, los uniformados capturaron a los dos hombres y lograron recuperar la totalidad del dinero hurtado. Además, incautaron un arma de fuego y la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito.

Los antecedentes de uno de los capturados

Uno de los detenidos, de 35 años, registra antecedentes judiciales por hurto y había estado en prisión en dos ocasiones, en 2017 y 2020. Además, tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos. El otro capturado, de 36 años, también fue puesto a disposición de las autoridades junto con los elementos incautados.

Ambos deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

¿Cómo está el hurto en Bogotá?

Este caso se suma a un fenómeno persistente en la ciudad. Según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, con base en datos de la Policía Nacional, en 2025 se registraron más de 102.000 denuncias por hurto a personas, lo que mantiene este delito como uno de los de mayor impacto en la percepción de seguridad.

En localidades como Engativá, Suba y Kennedy se concentra una parte importante de estos casos, especialmente bajo modalidades como el fleteo, el raponazo y el hurto con arma.

