Tiroteo y persecución: así cayó peligrosa banda dedicada al hurto de vehículos

La banda, conocida como los BMW, se dedicaba al hurto de vehículos de alta gama en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un individuo y aprehendió a un menor de edad que fueron sorprendidos en flagrancia mientras se robaban una camioneta en el occidente de la ciudad.

A bordo de un vehículo BMW que había sido hurtado en Kennedy, un mes atrás, dos delincuentes abordaron en las últimas horas al dueño de una camioneta en el barrio La Estrada, localidad de Fontibón, para robarle su vehículo.

Luego de amedrentarlo con un arma de fuego, los dos señalados delincuentes emprendieron la huida hacia la Av. Ciudad de Cali. Sin embargo, la víctima optó por seguir a los ladrones y dar aviso a las autoridades para que lo apoyaran en la recuperación de su vehículo.

Tras recibir la llamada del ciudadano afectado, la Policía del sector activó rápidamente un plan candado que permitió rodear a los dos delincuentes. Al verse sin salida y con su captura inminente, uno de los ladrones accionó un arma de fuego en contra de los uniformados que adelantaban el operativo.

Después de un breve intercambio de disparos, los dos miembros de la banda dedicada al hurto de automotores se rindieron y fueron neutralizados por los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades se percataron de que el vehículo BMW usado durante el último hurto había sido robado un mes atrás en el barrio Mandalay, de la localidad de Kennedy. Asimismo, con el fin de eludir controles en la ciudad, este automotor había sido modificado con una placa falsa.

Asimismo, el adolescente involucrado en este hecho registra anotaciones previas por hurto. Por último, el capturado, el menor aprehendido y los vehículos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va corrido del año 2025 en la localidad de Fontibón ha logrado la captura de 8 personas por este delito, recuperar más de 22 vehículos y gracias a los diferentes planes, presenta una disminución del 15% en este delito con 14 casos menos en comparación al año 2024.

