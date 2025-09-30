Concejo pide fortalecer control de vehículos eléctricos tras accidente en la ciclovía

Bicicletas eléctricas por la ciclovía de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

El pasado 7 de septiembre, en un tramo de la tradicional ciclovía de los domingos, un menor de edad que iba en su bicicleta fue atropellado por un hombre que se movilizaba en una patineta eléctrica, hecho que le causó una fractura de fémur.

La madre del menor denunció que el responsable, además de evadirse del lugar y no prestar ningún tipo de asistencia, conducía a gran velocidad, razón por la cual hizo un llamado para que se revise la normativa que permite la circulación de este tipo de vehículos, cada vez más comunes.

El llamado hizo eco en el Concejo distrital. La cabildante Clara Lucía Sandoval señaló que la falta de regulación y monitoreo de vehículos eléctricos como patinetas, scooters y bicicletas, ha generado un aumento en las cifras de accidentalidad relacionadas.

Un caso similar ocurrió en la ciclovía de la carrera séptima, en donde una transeúnte fue atropellada por una patineta eléctrica y sufrió una fractura en una de sus tibias.

“Queremos preguntarle a la administración qué medidas concretas se están tomando para garantizar la seguridad vial en las ciclorrutas y en la ciclovía. No puede ser que, bajo la modalidad de ‘movilidad sostenible’, se permita la circulación de vehículos que incumplen las normas de tránsito y ponen en riesgo a quienes usan estas vías”, señaló Sandoval.

También, hizo un llamado a la administración actual a trabajar frente a tres temas en particular:

Mantenimiento adecuado y permanente de las ciclorrutas. Regulación estricta de los vehículos eléctricos individuales. Control de árboles que representen peligro en el espacio público.

El Distrito confirmó que el accidente fue causado por un sujeto que se movilizaba a alta velocidad “desatendiendo la advertencia que minutos antes le habían realizado los guardianes de la Ciclovía mediante silbatos y llamados a viva voz”.

El Instituto de Recreación y Deportes señaló que el caso ya está en manos de las autoridades competentes y que se encuentra brindando el respectivo acompañamiento a la familia del menor.

¿Cómo fue el accidente?

Hace unos días, la creadora de contenido conocida como @danymaspao compartió en su cuenta de Instagram el accidente que sufrió su hijo el pasado 7 de septiembre en un tramo de la ciclovía en la localidad de Suba, cerca a la calle 116. Aunque desde el inicio del video aclaró que no busca señalar culpables, hizo un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias y así evitar que situaciones como esta se repitan con otras familias.

La mujer señaló que ese domingo, junto a su familia, iban a la ciclovía en plan deportivo. En medio del recorrido su hijo intentó hacer un giro cuando de repente una patineta eléctrica pasó a “toda velocidad” y atropelló al menor. Por el choque, la bicicleta cayó sobre la pierna del menor y junto con el peso de la patineta, sufrió una fractura de fémur. La mujer señaló que el hombre no hizo nada ante el accidente, solo tomo su patineta y se fue del lugar.

Una persona encargada de la ciclovía se acercó al lugar del accidente, pero no supo cómo auxiliar a la madre del menor. Fueron habitantes del sector quienes finalmente los ayudaron. “Fue un momento fuerte y difícil, tanto para mi hijo como para mi familia”, expresó la madre.

Actualmente, el niño permanece con un yeso que le cubre gran parte del cuerpo debido a la magnitud del impacto. El personal médico le indicó a la familia que la gravedad de la lesión evidencia que la persona que conducía la patineta eléctrica iba a una velocidad considerable. “Que este video llegue a las autoridades competentes (…) porque no hay personas capacitadas, no hay letreros que digan que los motorizados no pueden entrar en la vía (…) no hay un lugar donde atender a una persona que se lastima, no están preparados", añadió la mujer.

