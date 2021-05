Todo lo que debe saber del nuevo cronograma de cuarentena por localidades en Bogotá

Resolvemos las dudas sobre las nuevas medidas y las restricciones que tendrán las localidades en las fechas programadas para su cierre.

Desde el 13 de julio Bogotá inició una fase de cuarentena por zonas, dividida en tres grupos, que abarca 15 localidades, debido al aumento de casos positivos de COVID-19 y al aumento del nivel de ocupación de camas UCI en la red pública y privada de hospitales de la ciudad.

Tras una semana de la primera cuarentena en las localidades de Ciudad Bolivar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, que va hasta el 26 de julio, el Distrito anunció un cambio en el cronograma establecido, por lo que resolvemos algunas de las dudas con respecto a las nuevas medidas y las restricciones que tendrán las localidades en las fechas programadas para su cierre.

¿Cuál es el nuevo cronograma de la cuarentena por localidades?

Del lunes 13 al domingo 26 de julio: Ciudad Bolivar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito.

Del jueves 23 de julio al jueves 6 de agosto: Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

Del viernes 31 de julio al viernes 14 de agosto: Suba, Engativá y Barrios Unidos.

¿A qué se podrá salir?

Será como en el simulacro. Las personas sólo podrán salir para abastecerse o comprar alimentos, medicamentos, productos farmacéuticos y de salud o de primera necesidad.

Podrán salir las personas que trabajan en prestación de servicios administrativos, operativos y profesionales de los servicios públicos y privados de salud. A su vez, las que trabajan en actividades de orden público, seguridad general y atención sanitaria.

Por último, están exentas, con los debidos soportes que lo acrediten, las personas que requieran atención médica, las que cuidan personas vulnerables, o las que deban salir por asuntos de fuerza mayor.

¿Habrá restricción por horarios?

Habrá restricción total de actividades entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., por lo que ningún establecimiento comercial podrá abrir en este lapso de tiempo. A su vez, se restringe la movilidad en este horario para cualquier ciudadano.

¿Eso quiere decir que habrá toque de queda o ley seca?

No, por ahora no se ha decretado ninguna de esas medidas, pero, en las zonas con restricción, se prohíbe el expendido de bebidas alcohólicas.

¿Cómo puedo probar que salgo por una actividad permitida?

Debe contar con una identificación o carta expedida por la empresa, entidad o servicio de salud, que acredite su función o que su trabajo se encuentra dentro de las excepciones. Por otra parte, si se va a movilizar en su vehículo particular, este también debe tener acreditación de servicio, de lo contrario, deberá movilizarse en transporte público o en otro medio como la bicicleta.

¿Sigue vigente el Pico y Cédula?

Sí. La medida regirá hasta el 31 de agosto y sirve para controlar el ingreso a establecimientos comerciales, notarías, servicios bancarios, financieros y atención al ciudadano.

Tenga en cuenta que las personas cuyo número de cédula termine en número par, no podrán acceder a estos servicios las fechas pares. A su vez, las personas cuyo número de cédula termine en número impar, no podrán acceder a estos servicios las fechas impares. Ojo, la medida no cobija a las personas que deban salir para realizar algunas de las cinco actividades esenciales permitidas, mencionadas con anterioridad.

¿Qué pasa si vivo en una localidad en cuarentena y trabajo en una que no lo está?

Tendrá que permanecer en la casa. La alcaldesa Claudia López indicó que darán instrucciones a las empresas para mantener en teletrabajo a las personas que vivan en zonas de cuarentena estricta.

¿Y el comercio y las obras que se reactivaron?

Habrá cierre del comercio (excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad) y restricción de actividades de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. El Distrito restringió la apertura de más sectores en la ciudad, por lo que se aplazará el plan piloto de los restaurantes y otros sectores.

A su vez, en las localidades en donde hay cuarentena estricta, las obras civiles privadas y públicas podrán continuar, sólo si el personal de trabajo no proviene de localidades bajo cuarentena. El Distrito anunció que las empresas que producen y distribuyen insumos de construcción podrán mantener sus procesos para abastecer las obras.

¿Se podrá salir a hacer ejercicio o con los niños?

No. Durante los 15 días de la cuarentena por localidades no se podrá salir a menos que se cumpla alguna de las excepciones anteriores. Sin embargo, si su localidad no está en cuarentena podrá hacerlo así:

Las personas de 18 a 69 años: dos horas diarias. Niños y niñas mayores de 6 años: tres veces a la semana, una hora al día. Niños y niñas entre 2 y 5 años: tres veces a la semana, media hora al día. Adultos mayores de 70 años: dos horas diarias.

¿Puedo sacar a mi mascota?

Sí. Una persona por núcleo familiar podrá sacar a su mascota en el entorno cercano a la residencia por un periodo no mayor a 20 minutos, desde las 5:00 a.m. hasta antes de las 8:00 p.m.

¿Me puedo trastear?

Los trasteos están permitidos sólo en casos de extrema necesidad, como, por ejemplo, la finalización del contrato, si se debe atender a una persona en estado de vulnerabilidad y si las condiciones de la vivienda ponen en peligro a los residentes. Para la mudanza, se deberán seguir todas las medidas de bioseguridad y hacerlo dentro del horario permitido, es decir, entre las 5:00 a.m. y antes de las 8:00 p.m.

¿Se reducirá la operación de Transmilenio en zonas con cuarentena?

No, desde que se decretó la cuarentena el sistema ha funcionado al 30%, para evitar las aglomeraciones. Seguirá prestándose como hasta ahora.

¿Cómo se puede acceder a las ayudas de Bogotá Solidaria en Casa?

Podrá inscribirse a través de la aplicación de Bogotá Cuidadora o la página web. Allí deberá especificar sus datos y el tipo de ayuda que requiere, es decir, atención a adultos mayores, créditos, refrigerio escolar o subsidios.

