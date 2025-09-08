Trabajan en remoción de escombros para habilitar paso alterno en la Vía al Llano

Cierres en la Vía al Llano, en Chipaque. Foto: Archivo Particular

Debido a un fuerte derrumbe que se produjo el fin de semana en el kilómetro 18 de la Vía al Llano, localizado en el municipio de Chipaque, este importante corredor vial presenta un cierre total, sin hora y fecha estimada de apertura, entre el k18+300 y el k18+600.

Desde las primeras horas de la mañana, un equipo de ANI y las autoridades departamentales de los puntos críticos adelantan labores de remoción y limpieza de escombros, con el fin de despejar los 100.000 m³ de este material que cayeron a la vía producto del derrumbe.

Con más de 14 volquetas en operación, cuatro en camino, retroexcavadoras y otros equipos especiales, las autoridades y Coviandina, esperan habilitar la Vía al Llano, bloqueada por derrumbes desde el sábado.

De momento, según el último reporte de la ANI, se han retirado 3.200 m³, lo que corresponde al 3 % de los escombros en la vía. Sin embargo, aunque todavía no hay fecha estimada de apertura, y las proyecciones apuntan a un cierre de una semana, las labores en este paraje crítico apuntan a la habilitación de un pase provisional para vehículos livianos.

Asimismo, las autoridades nacionales recorrieron, con la alcaldía de Chipaque, comunidad, Corporinoquía, Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, Concesionario e Interventoría a los predios con afectaciones con el fin de tomar medidas de mitigación.

(2:43 p.m.) Continúa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

Puntos de control:

➡️ K0+000 Btá - Vcio

⬅️ K82+700 Vcio - Btá

Reducción de carril en K39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada. pic.twitter.com/FNxInDlSNr — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 8, 2025

“El Concesionario adelanta actividades de mejoramiento del bypass que posibilitaría un paso alterno solo de vehículos livianos en el sitio del deslizamiento”, explicó Oscar Torres, Presidente de la ANI.

En el marco de las labores de atención y recuperación de este importante corredor que conecta el centro del país con los Llanos Orientales, se han identificado 38 puntos críticos, de los cuales 34 se ubican en el departamento de Cundinamarca y 4 en el Meta.

Se recomienda a los usuarios estar atentos a los canales de información oficiales de Coviandina y a la Andi, con el fin de mantenerse enterados de las últimas novedades y establecer con mayor precisión su itinerario de viaje.

