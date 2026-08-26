Trabajo en Bogotá: ofrecen 300 empleos para bachilleres, técnicos y tecnólogos

Búsqueda de empleo en Bogotá. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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La convocatoria laboral se realizará este jueves 27 de agosto, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Los puestos están dirigidos a personas con experiencia en servicio al cliente, ventas, cobranza, soporte técnico y servicios financieros.

Las personas que buscan trabajo en Bogotá podrán participar en una jornada virtual con 300 vacantes ofrecidas por Nexa BPO, en alianza con la Agencia Distrital de Empleo. El proceso hace parte de una convocatoria de Talento Capital que inicialmente reunió 400 puestos de trabajo entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto de 2026.

La oferta vigente corresponde a los 300 cargos cuya jornada de selección se desarrollará a través de Microsoft Teams. Antes de ingresar a la entrevista, los aspirantes deben diligenciar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

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¿Cuáles son los cargos disponibles?

Las 300 vacantes están distribuidas entre cinco perfiles:

Asesor de servicio al cliente.

Asesor comercial de retención.

Asesor de cobranza.

Asesor de soporte técnico.

Ejecutivo financiero externo.

La convocatoria está dirigida principalmente a bachilleres, técnicos y tecnólogos que acrediten un mínimo de seis meses de experiencia relacionada con el puesto al que desean aplicar, según la información publicada por el Portal Bogotá.

¿Cómo participar en la jornada virtual?

El primer paso es completar el formulario oficial de inscripción. Allí se solicita la siguiente información:

Tipo y número de documento.

Nombres y apellidos.

Teléfono y correo electrónico.

Localidad de residencia.

Nivel educativo.

Experiencia y área en la que ha trabajado.

Vacante a la que desea postularse.

Después del registro, los candidatos podrán conectarse a la entrevista virtual en Microsoft Teams el jueves 27 de agosto, entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La inscripción en el formulario no equivale a una contratación. Los candidatos deberán participar en el proceso de selección y cumplir los requisitos establecidos por la empresa.

Bogotá tiene otras 1.780 vacantes hasta el 29 de agosto

Además de esta convocatoria, la Agencia Distrital de Empleo mantiene una oferta de 1.780 puestos con postulación virtual hasta el sábado 29 de agosto. De ese total, 433 están destinados a perfiles profesionales y 702 no exigen experiencia.

La oferta incluye empleos en áreas administrativas, jurídicas, contables, comerciales, servicio al cliente, telecomunicaciones, desarrollo de software, inteligencia artificial, soporte tecnológico y ciberseguridad.

Para postularse a estas vacantes adicionales es necesario registrarse en el Servicio Público de Empleo, completar la hoja de vida y aplicar a los puestos compatibles con el perfil del aspirante. Los detalles de esta convocatoria pueden consultarse en el Portal Bogotá.

Los procesos de inscripción son gratuitos

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico advirtió que sus convocatorias laborales no requieren intermediarios ni pagos. Los aspirantes no deben entregar dinero para inscribirse, participar en una entrevista o avanzar en el proceso de selección.

Quienes requieran orientación presencial pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo, situada en la carrera 13 número 27-00, local 12. El punto atiende de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y ofrece acompañamiento para registrar la hoja de vida y fortalecer el perfil laboral.

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