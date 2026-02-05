CAR consigue COP 35 mil millones para restaurar cuenca alta del río Bogotá

Río Bogotá Foto: CRISTIAN GARAVITO/EL ESPECTADOR - Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La restauración de los ecosistemas es una herramienta de mediano plazo para garantizar el abastecimiento hídrico de las ciudades y de las futuras generaciones. Sin embargo, llevarla a cabo requiere de tiempo, voluntad y, sobre todo, de recursos. Estas tres variables las acaba de reunir la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) para ejecutar un proyecto en la cuenca alta del río Bogotá.

En este sentido, la CAR anunció una inversión de COP 35 mil millones para la adquisición de predios estratégicos en zonas abastecedoras del recurso hídrico en la cuenca alta del río Bogotá, con el objetivo de blindar la seguridad hídrica de la Sabana y municipios de la provincia de Sabana Centro.

El anuncio fue realizado junto con los alcaldes de los 11 municipios que conforman esta provincia, quienes priorizaron acciones e inversiones en gestión ambiental urbana y rural.

Le puede interesar: Dron de la Policía detectó expendio de droga en Bogotá: cinco capturados en San Benito.

Compra de predios

Una parte de los recursos se usará para adquirir los predios de las zonas estratégicas que ha delimitado la CAR para realizar la restauración. Por lo tanto, la iniciativa se formalizará mediante un convenio una vez finalice la Ley de Garantías, y permitirá la compra de predios en corredores ambientales clave como los páramos de Cundinamarca:

Guerrero

Guargua

Laguna Verde

La adquisición tendrá un monto aproximado de COP 25 mil millones, según las estimaciones de la CAR.

¿A dónde irán el resto de los recursos?

Además, se destinarán otros COP 10 mil millones para procesos de restauración ecológica en zonas de importancia ambiental de los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Con esta nueva iniciativa, la CAR retiró su compromiso con los planes de restauración del cuatrenio y la deuda histórica con el Río Bogotá.

Le puede interesar: Conductor de camioneta que causó accidente en la av. Mutis no iba en estado de embriaguez.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.