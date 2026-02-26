TransMilenio abre estación temporal Av. 39: así funcionará desde este sábado

Las estaciones temporales son una iniciativa para disminuir la afectación de Transmilenio en la Av. Caracas por las obras del Metro. Foto: Archivo Particular

Desde el sábado 28 de febrero entrará en operación el vagón 1 de la estación temporal Av. 39 de TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas con calle 37. Esta medida busca facilitar la movilidad de los usuarios mientras avanzan las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La apertura hace parte de las acciones implementadas para mantener el funcionamiento del sistema en uno de los corredores más importantes de la ciudad.

¿Cómo será el acceso y operación?

En esta primera fase, la estación funcionará únicamente con el vagón 1 y con acceso habilitado por el costado sur, sobre la calle 37.

El acceso norte y los vagones 2 y 3 aún no estarán disponibles, pero se espera que entren en funcionamiento próximamente para ampliar la capacidad de la estación.

Rutas y conexiones disponibles

Los usuarios que utilicen esta estación temporal podrán acceder a varias rutas del sistema: 6, 8, A60, F60, B74 y J74.

Estas conexiones permitirán desplazamientos hacia troncales clave como Calle 80, Autonorte, Eje Ambiental, Caracas Centro y Américas, manteniendo la conectividad en este punto de la ciudad.

¿Por qué se activa esta novedad?

La estación temporal Av. 39 es la sexta que se habilita en la troncal Caracas Centro como parte del plan de contingencia por la construcción del metro.

Estas estaciones, explica Transmilenio, buscan garantizar el acceso al sistema y reducir el impacto en la movilidad durante la ejecución de las obras.

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio recomendó a los usuarios planear sus viajes con anticipación, consultar rutas y horarios en la TransMiApp y recargar la tarjeta tullave de manera digital o en taquillas.

