El servicio funciona de lunes a viernes, entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., una franja que coincide con el aumento de los desplazamientos de regreso a casa y la salida de estudiantes y trabajadores. La ruta busca ampliar las opciones de conexión desde el centro, un sector con…

Quienes salen del centro de Bogotá y se desplazan hacia el norte tienen una nueva alternativa en Transmilenio. Desde el 17 de noviembre opera la ruta troncal B70, que conecta la estación Las Aguas, en La Candelaria, con el Portal Norte, en la calle 170 con Autonorte.

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Transmilenio estrena la ruta B70 entre Las Aguas y el Portal Norte: horarios y paradas

El servicio funciona de lunes a viernes, entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., una franja que coincide con el aumento de los desplazamientos de regreso a casa y la salida de estudiantes y trabajadores. La ruta busca ampliar las opciones de conexión desde el centro, un sector con alta presencia de universidades, oficinas y población flotante.

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El recorrido contempla 12 paradas. Después de salir de Las Aguas, el bus pasa por Museo del Oro, avenida Jiménez , CAD, calle 127, Prado, Alcalá, calle 142, calle 146, Mazurén y Toberín, antes de llegar al Portal Norte.

La estación Las Aguas está ubicada en la carrera Tercera, entre calles 18 y 19, junto a la avenida Jiménez o Eje Ambiental. Desde allí, los usuarios también pueden hacer conexión peatonal subterránea con la estación Universidades – CityU.

Transmilenio anuncia nueva ruta: B70, que conectará el Portan Norte con la estación de Las Aguas, en el centro de la ciudad.

Qué servicios siguen saliendo de Las Aguas

La llegada de la B70 no implica la salida de las rutas que ya operaban en esta estación. Los servicios F23 y J23 continúan conectando con el Portal Américas de lunes a sábado, entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., y los domingos y festivos, entre las 5:30 a. m. y las 10:00 p. m.

También sigue funcionando la ruta J70, de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 a. m.

Con la nueva ruta, los usuarios que se movilizan desde Las Aguas cuentan con otra conexión hacia el norte en la tarde, sin que se modifiquen los servicios que enlazan la estación con el occidente de la ciudad.

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