Transmilenio, pico y placa y trancones: así va la movilidad en Bogotá este 29 de enero

Para planear mejor su ruta este 29 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

A esta hora, la Secretaría de Movilidad reporta trancones por alto flujo vehicular en corredores viales como:

La Avenida Boyacá

Calle 80 con Avenida Caracas debido a una inundación del deprimido

Av. Ciudad Cali en sentido norte-sur

Av. Calle 13

Av. Suba

Av. carrera 68

Autopista Sur

Asimismo, se atiende un varado en la calle 80 con Av. Boyacá, sentido oriente-occidente y también en la vía Bogotá-La Calera, kilómetro 2, donde un bus quedó varado.

Para este 29 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Solo pueden transitar los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

La restricción aplica para los taxis con placa terminada 5 y 6.

El sistema empieza operación con normalidad.