Transmilenio, pico y placa y trancones: así va la movilidad en Bogotá este 29 de enero

Para planear mejor su ruta este 29 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Alto flujo vehicular en vías principales
A esta hora, la Secretaría de Movilidad reporta trancones por alto flujo vehicular en corredores viales como:
- La Avenida Boyacá
- Calle 80 con Avenida Caracas debido a una inundación del deprimido
- Av. Ciudad Cali en sentido norte-sur
- Av. Calle 13
- Av. Suba
- Av. carrera 68
- Autopista Sur
Asimismo, se atiende un varado en la calle 80 con Av. Boyacá, sentido oriente-occidente y también en la vía Bogotá-La Calera, kilómetro 2, donde un bus quedó varado.
Pico y placa para este 29 de enero en Bogotá
Para este 29 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Solo pueden transitar los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Pico y placa para taxis este 29 de enero
La restricción aplica para los taxis con placa terminada 5 y 6.
Transmilenio inicia operación con normalidad
El sistema empieza operación con normalidad.