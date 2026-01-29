Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
En VivoActualizado hace 23 segundos

Transmilenio, pico y placa y trancones: así va la movilidad en Bogotá este 29 de enero

Para planear mejor su ruta este 29 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
29 de enero de 2026 - 11:47 a. m.
Así va la movilidad en Bogotá para este 29 de enero de 2026.
Así va la movilidad en Bogotá para este 29 de enero de 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Para planear mejor su ruta este 29 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Alto flujo vehicular en vías principales

A esta hora, la Secretaría de Movilidad reporta trancones por alto flujo vehicular en corredores viales como:

  • La Avenida Boyacá
  • Calle 80 con Avenida Caracas debido a una inundación del deprimido
  • Av. Ciudad Cali en sentido norte-sur
  • Av. Calle 13
  • Av. Suba
  • Av. carrera 68
  • Autopista Sur

Asimismo, se atiende un varado en la calle 80 con Av. Boyacá, sentido oriente-occidente y también en la vía Bogotá-La Calera, kilómetro 2, donde un bus quedó varado.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa para este 29 de enero en Bogotá

Para este 29 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Solo pueden transitar los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Actualización claveHace 6 horas

Pico y placa para taxis este 29 de enero

La restricción aplica para los taxis con placa terminada 5 y 6.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio inicia operación con normalidad

El sistema empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá hoy

Noticias Bogotá Hoy

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Transmilenio

Pico y placa para hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.