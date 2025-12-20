Logo El Espectador
Tras 46 años, el prestigioso Colegio Nueva Alianza Integral anuncia su cierre en 2026

Las directivas tomaron la decisión ante la drástica reducción de matrículas durante los últimos años.

Redacción Bogotá
20 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
El Colegio Nueva Alianza Integral contaba con 46 años de trayectoria académica.
Foto: El Colegio Nueva Alianza Integral
Hay decisiones que no se toman de un día para otro. Se acumulan, se aplazan, se miran de reojo durante meses, pero finalmente se deben tomar, por más dolorosas que sean. Este duro proceso tuvieron que atravesar las directivas del Colegio Nueva Alianza Integral, que tras 46 años de trayectoria formando estudiantes y ciudadanos, y ser uno de los colegios más reconocidos de Bogotá, cerrará sus puertas definitivamente.

A partir de 2026 el plantel no volverá a habilitar matrículas de nuevos estudiantes y sus aulas quedarán en silencio para siempre. El cierre, según confirmaron sus directivas, obedece a la baja drástica en la inscripción de nuevos alumnos en los últimos años, lo cual hace inviable administrativamente el colegio ubicado en la carrera 7A #7-60, al sur de Bogotá, en el barrio San Critóbal.

Más información sobre Bogotá: En fotos: Entre hierbas y hoja de plátano, vive la plaza Samper Mendoza cuando Bogotá duerme.

Durante casi cinco décadas, esta institución privada fue referente académico y formó generaciones completas. Aunque el colegio intentó actualizar su propuesta educativa, incorporar nuevas materias y adaptarse a los cambios del sistema, la realidad fue más fuerte y finalmente no había suficientes estudiantes para sostener el proyecto.

Un fenómeno recurrente

La historia del Nueva Alianza Integral no es una excepción. Es parte de un fenómeno que atraviesa a Colombia entera. En 2024, el país registró 445.011 nacimientos, la cifra más baja de la última década. No es un simple dato estadístico y obedece una señal de alerta que ya está impactando sectores como la educación. Menos nacimientos hoy significan menos salones llenos mañana, y colegios que, aunque sólidos, empiezan a quedarse sin comunidad estudiantil.

Pero la baja natalidad no ocurre en el vacío. Responde a condiciones sociales, económicas y culturales que pesan, sobre todo, sobre las mujeres y las familias jóvenes. Tener hijos se ha convertido en una decisión cada vez más difícil de sostener en un país donde la crianza resulta costosa, el acompañamiento estatal es limitado y la conciliación entre trabajo y familia sigue siendo una promesa a medias.

Le puede interesar: Taxista que manejaba ebrio y arrolló a 11 personas es imputado por homicidio agravado.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

