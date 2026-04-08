Tras años de líos contractuales, así avanzan las obras del puente de la calle 112 con novena

La Alcaldía adjudicó la obra a un nuevo contratista para reanudar la construcción del esperado puente. Foto: IDU

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El puente de la calle 112 con novena, una obra de valorización que ha tenido múltiples retrasos desde su origen en 2009, cuando surgió a partir de una acción popular, reporta nuevos avances desde el reinicio de los trabajos. Según informó el IDU, la construcción del nuevo puente peatonal avanza en su fase de cimentación y ya registra un progreso del 23,56 %.

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Historial de atrasos

Los avances, aunque indican que por fin esta obra va a un ritmo seguro, se registran tras problemas contractuales, sanciones e incluso la caducidad de contratos anteriores. Por ejemplo, a pesar de ser una obra acordada en 2018, inició su construcción en 2020. En 2022 el contrato fue cedido por baja ejecución y dificultades financieras.

En 2023, el IDU asumió el control del proyecto, impuso sanciones al contratista y declaró la caducidad del contrato. Ese mismo año, una nueva licitación quedó desierta, hasta que finalmente en octubre de 2024 se adjudicó un nuevo contrato.

¿Cómo va la construcción?

La obra, que beneficiará a más de 76.000 personas que transitan por el sector, atraviesa también etapa de pilotaje, una fase clave para la estructura del puente.

El proyecto contempla en total la construcción de 104 pilotes con profundidades entre 14 y 37 metros. A la fecha, ya se han fundido 33, mientras avanzan las excavaciones y obras complementarias, como la instalación de una tubería sanitaria de 16 pulgadas.

Continuamos avanzando en el puente peatonal de la calle 112 con carrera 9



Se realizó la instalación de la camisa para la fundida del pilote 92, una estructura clave que alcanza 38 metros de profundidad y 80 cm de diámetro



Con este, ya completamos 41 pilotes fundidos de los 58… pic.twitter.com/LsPgCkZoKB — IDU Bogotá (@idubogota) April 7, 2026

El puente tendrá una longitud de 223,5 metros, incluyendo rampas, un ancho de 3 metros y una altura que oscilará entre 5,79 y 7,39 metros. Además, contempla la intervención de más de 2.400 metros cuadrados de espacio público y la creación de zonas verdes.

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