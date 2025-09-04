En septiembre Bogotá celebra el mes del Patrimonio con más de 30 eventos gratuitos

Celebrar el patrimonio en la ciudad. Foto: Cortesía

Bajo el lema “raíces que conectan”, durante todo septiembre Bogotá celebrará el mes del patrimonio, una oportunidad para afianzar la multiplicidad de identidades que han forjado la ciudad y reconocer, a través de la memoria, el origen de todo lo que hoy se reconoce con el adjetivo de bogotano.

Para la celebración, el Distrito anunció más de 30 eventos gratuitos que incluyen recorridos patrimoniales, talleres, cátedras y exposiciones, entre otras actividades artísticas y culturales en distintos puntos de la ciudad.

“El Mes del Patrimonio es una oportunidad para reencontrarnos con las raíces, no solo en los monumentos, sino en las tradiciones vivas, en los oficios que se transmiten de generación en generación y en los saberes que confluyen en una Bogotá profundamente diversa”, sentenció Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Patrimonio en Bogotá

El patrimonio de la ciudad es amplio y diverso, está en un hallazgo arqueológico bajo el asfalto, en la memoria campesina que persiste en los bordes rurales, en las iglesias, parques y plazas que han acompañado a la ciudad durante siglos.

Según indicó el Distrito, cada una de las actividades programadas invita a descubrir que el patrimonio cultural es un presente vivo en constante transformación, un espacio de encuentro entre generaciones, territorios y comunidades.

“Raíces que nos conectan es la temática central, lo que nos invita a conectarnos con el patrimonio del pasado, pensando en el del presente y en el del futuro, con énfasis especial en las próximas generaciones”, destacó Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Qué encontrar?

La programación del mes del Patrimonio busca visibilizar monumentos, iglesias, parques históricos y plazas que forman parte del paisaje urbano e histórico de la ciudad. Además, esperan resaltar oficios, músicas, memorias cotidianas y nuevas narrativas digitales que conectan a las generaciones más jóvenes con su entorno.

En ese sentido, reconocen las voces de comunidades indígenas, campesinas y migrantes, afrodescendientes, los cuales han tejido la identidad de la capital.

Algunas de las actividades que van de la mano con esos objetivos son:

Recorrido por la Plaza de Toros la Santamaría para reconocer la importancia del ladrillo en el paisaje urbano de la ciudad (12 de septiembre)

Recorrido por parques y jardines del Centro Histórico y Teusaquillo (18 de septiembre)

Recorrido por los antiguos teatros y cines del centro de la ciudad (26 de septiembre)

Recorrido al mirador de la torre norte de la Catedral Primada (20 de septiembre)

Taller de arqueología para niños (20 de septiembre)

De la mano, en esta edición la participación juvenil es clave. Por lo cual, también habrá experiencias pedagógicas, lúdicas y artísticas que les permitirán a las nuevas generaciones descubrir que el patrimonio no es algo distante, sino una parte cercana y viva de su cotidianidad.

Si le interesa participar en alguno de los eventos del Mes del Patrimonio, puede consultar la programación en detalle a través de este enlace.

