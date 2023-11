Cierran temporalmente Autódromo de Tocancipá tras el accidente del domingo

La emergencia ocurrió en medio de la Gran Final de Temporada Ford Motorcraft 2023. Foto: Cortesía

A raíz del trágico hecho del domingo, que se saldó con la muerte de la periodista Luz Piedad Eusse, y una menor de edad que permanece en coma, las autoridades anunciaron que el Autódromo de Tocancipá cerrará por tres días. La medida restrictiva se tomó con el fin de determinar si se cumplieron a cabalidad los permisos y protocolos establecidos para el funcionamiento de la pantalla que se cayó y propició el accidente.

Accidente en el Autódromo

Luz Piedad Eusse falleció el domingo 19 de noviembre a causa de un accidente que se registró en el autódromo de Tocancipá, cuando una pantalla que buscaba proyectar el evento cayó sobre los asistentes que se encontraban en la estancia VIP. Allí se encontraba Eusse con sus dos hijas, de las cuales una resultó herida.

Una vez se registró el trágico accidente, tanto los bomberos como las autoridades hicieron presencia en el lugar. Y aunque confirmaron que se trató de un imprevisto, la policía confirmó las investigaciones correspondientes.

Entre tanto, Roberto Wilson, presidente del Club de Automovilismo TC200, habló con la FM sobre el suceso. “Las cosas del destino […] teníamos una mañana soleada, y de un momento a otro se vino una tormenta impresionante y el viento cambio de una forma muy brusca. Funcionó como una veleta y se vino al suelo (la pantalla)”.

Sobre esta declaración, la hija mayor de Luz Eusse se manifestó en redes sociales. “La TC2000 debe responder por la muerte de mi mamá. Esto no son “cosas del destino”, señor Roberto Wilson. Mi mamá me dejó sola por culpa de su negligencia. Les entregó toda su pasión y amor. Les dio la primera mujer campeona en la historia. Y su muerte no ´son cosas del destino´”, se lee en las historias de Daniela Eusse.

Menor permanece en coma

Como si la muerte de la periodista no fuera suficiente, una joven de 13 años resultó gravemente herida tras la caída de la pantalla gigante. La gravedad de las heridas complicó su estado de salud, por lo cual, permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Roosvelt a raíz del fuerte golpe recibido.

“Hasta el momento, ni el autódromo ni la empresa organizadora del evento han emitido declaraciones, ni se han interesado por el estado de los heridos. Aunque el cuerpo de Bomberos ha indicado que se siguieron los protocolos de atención, es imperativo que se realice una investigación exhaustiva sobre esta trágica situación”, le contó Luz Amanda Ramírez, tía de la menor a La W.

