Piden investigar la muerte de la periodista en el Autódromo de Tocancipá

Además de ser periodista, Luz Piedad Eusse era piloto en la TC2000 Colombia, categoría nacional en la cual se coronó como la primera campeona mujer en la historia. Foto: Motor City

El periodismo colombiano está de luto. La periodista Luz Piedad Eusse falleció el domingo 19 de noviembre a causa de un accidente que se registró en el autódromo de Tocancipá, cuando una pantalla que buscaba proyectar el evento en vivo, cayó sobre los asistentes que se encontraban en la estancia VIP, donde estaba encontraba Eusse acompañada de dos de sus hijas. Una de ellas resultó herida.

Le podría interesar: Periodista murió en autódromo de Tocancipá por caída de pantalla gigante

Once años había cumplido la periodista trabajando en Blu Radio, cadena en la que participaba activamente en el programa Autos y Motos, dirigido por Ricardo Soler. Pero no solo era un amante de la velocidad en tercera persona, sino que hacía parte de la categoría nacional TC 2000 Colombia como piloto.

También tenía una vida familiar que brillaba por sí sola. Además de las dos pequeñas de 8 y 6 años que la acompañaban en el cubrimiento de la final del torneo, TC 2000 Ford Motorcraft 2023, era madre de una tercera hija de 23 años, quien se pronunció sobre el deceso de su madre. “Nada nunca volverá a ser igual, amada mía. Porque ya no tendré tus consejos y tu risa alentadora que me dé paz para seguir transitando esta vida que a las dos nos ha dolido tanto. Pero esa es mi paz, la tuya. Siempre serás la estrella más brillante, más rápida y más hermosa del universo, mamita”.

Más sobre Bogotá Siguen las demoras en el aeropuerto El Dorado, ¿por qué hubo cambios en las pistas? Desde el viernes la Aeronáutica Civil anunció cambios y demoras en algunos vuelos debido a la reconfiguración de las pistas ocasionada por las condiciones climáticas. Miles de pasajeros se ven afectados mientras la Aerocivil lidia con particularidades en los vientos. Leer más Siguen las demoras en el aeropuerto El Dorado, ¿por qué hubo cambios en las pistas? Captan seis especies silvestres en los cerros orientales con cámaras ocultas Seis especies silvestres se suman a los hallazgos en Sumapaz el mes pasado. ‘Cámaras trampa’ lograron registrarlas. Leer más Captan seis especies silvestres en los cerros orientales con cámaras ocultas

Muerte Luz Piedad Eusse

Sobre su fallecimiento, compañeros del automovilismo y del periodismo le dedicaron sus palabras de cariño, recordándola como una mujer llena de luz y alegría, inundando su corazón de energía. Entre ellos el periodista Nelson Enrique Ascencio, con quien compartía programa radial. “Hoy es un día muy triste en mi vida. Falleció Luz Eusse, más conocida como LUPI, mi amiga y excompañera de trabajo en Autos y Motos de Blu radio, durante 11 años. Un accidente en el Autódromo de Tocancipá le quitó la vida. Te recordaré por siempre. Descansa en Paz”, escribió en X.

Le recomendamos: El “demonio” de los tierreros: más vigente que nunca en Bogotá

Otra piloto, Nathalia Prieto, se pronunció al respecto y, además de pedir respeto a la hora de compartir información sobre su colega, le dedicó una publicación en Instagram donde adjuntaba distintas fotografías recordando momentos alegres de ambas. “Compartir pista contigo y nuestros inicios en el amado automovilismo (como le decías siempre). Siempre fue un placer escucharte gritar, verte correr a saludar a tus amados seguidores y ver cómo amabas este deporte como a nada”.

Accidente en Tocancipá

Una vez se registró el trágico accidente, tanto los bomberos como las autoridades hicieron presencia en el lugar y aunque confirmaron que se trató de un imprevisto, la policía informó que dará inicio a las investigaciones correspondientes.

Roberto Wilson, presidente del Club de Automovilismo TC200, habló con la FM sobre el suceso. “Las cosas del destino (...) Teníamos una mañana soleada, y de un momento a otro se vino una tormenta impresionante y el viento cambio de una forma muy brusca. Funcionó como una veleta y se vino al suelo (la pantalla)”.

Sobre esta declaración, la hija mayor de Luz Eusse se manifestó en redes sociales. “La TC2000 debe responder por la muerte de mi mamá. Esto no son ´cosas del destino´, señor Roberto Wilson. Mi mamá me dejó sola por culpa de su negligencia. Les entregó toda su pasión y amor. Les dio la primera mujer campeona en la historia. Y su muerte no ´son cosas del destino´”, se lee en las historias de Daniela Eusse.

Roberto Wilson agregó: ”Eso está en investigación para saber si se hará una acción legal. Hay que averiguar primero para hacer estos actos, si sabemos que fue negligencia, pues se pondrá la acción y habrá consecuencias”.

Desde El Espectador lamentamos el fallecimiento de Luz Piedad Eusse y extendemos nuestras condolencias a sus familiares.