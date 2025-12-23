Tren al sur y otros planes para programarse este fin de año en el planetario de Bogotá

Tren al Sur, la experiencia inmersiva del Planetario de Bogotá que celebra los clásicos del Rock latinoamericano Foto: Planetaro de Bogotá

Durante diciembre de 2025, el Planetario de Bogotá abrirá sus puertas a una experiencia audiovisual que rinde homenaje al rock en español que marcó a varias generaciones. La experiencia de “Tren al Sur”, que evoca el nombre del clásico de la banda chilena Los Prisioneros, presenta un show inmersivo sonoro que combina música, proyecciones 360° y una narrativa sensorial bajo la cúpula del escenario.

La actividad, organizada por el Instituto Distrital de las Artes, invita a bogotanos y visitantes a realizar un recorrido por la historia del rock latinoamericano a través de canciones emblemáticas que cobran nueva vida mediante juegos de luz, color y sonido envolvente. Artistas y bandas icónicas como Los Prisioneros, Los Fabulosos Cadillacs , Soda Stéreo, Los Tres, Caifanes y Charly García hacen parte del universo musical que compone esta experiencia.

Tren al Sur propone una atmósfera vibrante que conecta lo íntimo y lo colectivo, apelando a la memoria sonora de distintas generaciones y transformando el concierto tradicional en un viaje inmersivo que estimula los sentidos a través de clásicos del rock en nuestro idioma que trascendieron generaciones y siguen siendo parte de las listas de reproducción cotidianas de cientos de miles de bogotanos. La iniciativa está pensada para disfrutar en familia o con amigos y se suma a la programación cultural del Planetario durante la temporada decembrina.

El show se presentará de la siguiente manera:

23, 26 y 29 de diciembre a las 5:00 p. m

22 de diciembre a las 6:00 p. m

27 de diciembre a las 6:30 p. m.

La entrada es con boletería, disponible a través de la plataforma Tuboleta y tiene un costo de COP 33.950

Este show hace parte de la programación especial del Planetario de Bogotá para la temporada decembrina y se posiciona como uno de los planes imperdibles para cerrar el año con música, memoria y una experiencia diferente.

Más planes para toda la familia en el Planetario

Además de “Tren al Sur”, el Planetario de Bogotá mantiene activa su programación habitual de fin de año, con actividades diseñadas para distintos públicos:

Entre exposiciones gratuitas, talleres, observación del cielo y shows bajo la cúpula, hay opciones para armar plan del 23 al 30 de diciembre.

Aquí le contamos qué puede encontrar.

Exposición gratuita “Viajeros del Tiempo”

Una muestra interactiva pensada para niñas, niños, jóvenes y adultos, que recorre distintos momentos de la historia de la humanidad de forma didáctica y visual.

Hasta el 23 de diciembre

Horarios: 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

Entrada: Libre hasta completar aforo

Es una buena opción para un plan corto, educativo y gratuito antes o después de otras actividades del Planetario.

Cine inmersivo en el domo (formato fulldome)

El Planetario mantiene funciones diarias de cine científico y cultural bajo su cúpula, con proyecciones en 360° que combinan conocimiento y experiencia visual.

Ruta: Leyenda El Dorado – 10:00 a. m.

Un recorrido por la mitología muisca y la historia de El Dorado, ideal para familias con niños y para quienes quieren conocer esta leyenda desde una mirada audiovisual.

El fantasma del universo: a la caza de la materia oscura – 11:00 a. m.

Una explicación accesible y visual sobre el origen del universo, el Big Bang y la búsqueda de la materia oscura, desde el espacio hasta los grandes laboratorios científicos.

Disponible todos los días hasta el 30 de diciembre

Entrada: Con boletería

Shows inmersivos de música y luces en 360° (jóvenes y adultos)

Para quienes buscan un plan diferente en la noche o la tarde, el Planetario ofrece espectáculos musicales bajo la cúpula, con sonido envolvente y proyecciones visuales.

French Touch – Música electrónica francesa

Una experiencia sonora y visual con referentes de la electrónica francesa.

27 de diciembre – 5:30 p. m.

29 de diciembre – 4:00 p. m.

Catástrofes Cósmicas – Rock y ciencia

Un cruce entre música, astronomía y fenómenos extremos del universo.

27, 28 y 30 de diciembre – 4:00 p. m.

Entrada: Con boletería

Recomendación: comprar con anticipación, suelen agotarse

Charlas expandidas: aprender mientras exploras

Estas actividades combinan charla bajo el domo, recorrido por salas interactivas y ejercicios prácticos, ideales para aprender de manera participativa.

Un viaje por el Sistema solar

23 de diciembre – 11:00 a. m.

27, 29 y 30 de diciembre – 10:00 a. m.

Constelaciones y dibujos en el cielo

26 y 27 de diciembre – 1:00 p. m.

28 de diciembre – 11:00 a. m.

30 de diciembre – 1:00 p. m.

Entrada: Con boletería

Cupos: Limitados

Talleres gratuitos para niños y familias

Durante la temporada, el Planetario también ofrece talleres prácticos y gratuitos, pensados especialmente para público infantil y familiar.

Naveguemos por el cielo – Especial Luna

23 de diciembre – 4:00 p. m. Una explicación sencilla sobre las fases y movimientos de la Luna.

Taller “Calendario Lunar”

Hasta el 23 de diciembre – 3:00 p. m. y 5:00 p. m. Actividad manual para comprender las fases lunares.

Taller “Principios de cohetería”

Hasta el 23 de diciembre – 2:30 p. m. y 5:00 p. m. Construcción de cohetes sencillos, ideal para vacaciones escolares.

Entrada: Libre

Cupos: Hasta completar aforo

Actividades permanentes en el museo (gratuitas)

Mini experimentos, juegos científicos y demostraciones interactivas.

Horario: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Disponibles hasta el 23 de diciembre

Entrada: Libre

Observación del cielo (sujeta al clima)

Para quienes quieren mirar el cielo con telescopios especializados, el Planetario ofrece jornadas de observación gratuitas.

Observación solar

Hasta el 23 de diciembre – 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Con equipos especiales para observar manchas solares.

Observación nocturna

Hasta el 23 de diciembre – 6:00 p. m. a 7:00 p. m. Ideal para ver la Luna y algunos planetas.

Entrada: Libre

Sin inscripción previa

Planes perfectos para cerrar diciembre con ciencia, música y asombro.

