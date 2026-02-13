Bogotá redujo muertes viales en 2025, pero nuevos accidentes vuelven a encender alertas

Según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, Edna Rodríguez conducía una camioneta particular cuando, en medio de la dinámica del accidente, el vehículo en el que se movilizaba colisionó con otros automotores que circulaban por el corredor vial. Debido al impacto, la mujer perdió la vida en el sitio. Foto: Archivo particular

Aunque en 2025 Bogotá logró frenar el aumento de muertes por siniestros viales, los recientes accidentes con víctimas fatales registrados en distintos puntos de la ciudad evidencian que la seguridad en las vías sigue siendo un reto pendiente.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el año pasado se logró detener la tendencia creciente de fallecimientos en las vías, con una reducción cercana al 2 % frente a 2024, lo que representó 12 vidas salvadas. Además, Bogotá se ubicó como la segunda capital del país con mayor disminución de muertes por accidentes de tránsito, después de Medellín.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, diciembre de 2025 también reflejó una reducción del 20 % en víctimas fatales frente al mismo mes del año anterior, pese a ser históricamente uno de los periodos más críticos.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que estos resultados se lograron gracias a decisiones técnicas basadas en datos, enfocadas en controlar el exceso de velocidad, uno de los principales factores de riesgo en la ciudad.

Durante 2025 se implementaron acciones integrales que incluyeron:

La instalación de más de 200 resaltos en corredores críticos como la avenida Boyacá, Villavicencio y Guayacanes.

Más de 4.600 operativos de control de velocidad.

Casi 18.000 comparendos por exceso de velocidad.

Refuerzo de controles de embriaguez.

Campañas pedagógicas y de comunicación dirigidas a todos los actores viales.

Pese a estos avances, las autoridades reconocen que ninguna muerte en las vías es aceptable y que los esfuerzos deben mantenerse y fortalecerse.

Tragedia en el norte de Bogotá: murieron dos mujeres en choque múltiple

En medio de este panorama, un grave siniestro ocurrido en la noche del martes 11 de febrero volvió a generar preocupación.

Lo que comenzó como un recorrido habitual por el norte de Bogotá terminó en tragedia: una mujer de 35 años y su acompañante de 72 murieron en un choque y serían familiares, según el reporte preliminar de las autoridades.

El accidente ocurrió hacia las 11:40 p. m. en el sector de Torca, en la localidad de Usaquén, específicamente en la Autopista Norte con calle 245, donde se registró un choque múltiple que involucró cuatro vehículos: un bus de servicio público, dos camionetas y un automóvil particular.

Las víctimas fueron identificadas como Edna Rodríguez, de 35 años, quien falleció en el lugar de los hechos, y Rosario Rodríguez, de 72 años, quien murió horas después en un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el informe preliminar, Edna Rodríguez conducía una camioneta particular cuando, en medio de la dinámica del accidente, colisionó con otros vehículos que circulaban por el corredor vial.

En el mismo automotor viajaba Rosario Rodríguez, quien fue trasladada con politraumatismos a la Clínica La Sabana, donde falleció hacia las 3:40 de la madrugada del miércoles, pese a los esfuerzos del personal médico.

La hipótesis inicial apunta a una posible falla por no mantener la distancia de seguridad, aunque las autoridades aclararon que la investigación continúa en curso para establecer con precisión las causas del siniestro.

A los conductores involucrados se les practicaron pruebas de alcoholemia, cuyos resultados aún están siendo analizados.

#BOGOTÁ. Sobre la media noche de ayer 11FEB, se presentó siniestro vial con fatalidad en la loc/Usaquén, Autopista Norte con calle 245, sentido Sur-Norte. Involucró camión, bus intermunicipal y dos automóviles. Lastimosamente dejó dos personas muertas una en el lugar de los… pic.twitter.com/8t09TxnfDD — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 12, 2026

El choque generó una fuerte afectación en la movilidad del sector durante varias horas, mientras unidades de tránsito y criminalística adelantaban los procedimientos correspondientes.

Tres tragedias en menos de 48 horas

Este caso no fue el único siniestro con consecuencias fatales registrado en las últimas horas en Bogotá y sus alrededores. En menos de dos días, se reportaron otros accidentes que dejaron víctimas mortales y afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Horas después, en la mañana de este viernes 13 de febrero, hacia las 9:00 a. m., se registró otro siniestro vial con fatalidad en la carrera 30 con calle 47, en el sector de Ciudad Universitaria, localidad de Teusaquillo.

En el hecho estuvieron involucrados una volqueta de servicio público, cuyo conductor de 49 años resultó ileso, y una motocicleta particular. El motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

#GestiónDelTráfico



[09:27 a.m.] #MovilidadAhora | Se realiza cierre vial en la NQS con calle 45, en sentido Sur - Norte, grupo de criminalística realiza labores de investigación debido a siniestro vial con fatalidad.



Agentes Civiles y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico. https://t.co/PJbdc3bCxJ pic.twitter.com/q5DVBIoEvo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 13, 2026

La dinámica y las causas del accidente continúan siendo establecidas por los agentes de tránsito, quienes asumieron el conocimiento del caso y adelantan las investigaciones correspondientes.

Persisten los retos en seguridad vial

Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron que, aunque los indicadores de 2025 muestran avances importantes, los recientes casos demuestran la necesidad de reforzar la prevención, el control y la corresponsabilidad de los conductores.

“Las decisiones técnicas salvan vidas, pero el compromiso ciudadano es fundamental”, han insistido desde la entidad.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener las normas básicas de seguridad, especialmente en corredores de alta velocidad y en horarios nocturnos.

