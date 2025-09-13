Tres municipios de Cundinamarca registran incendios forestales

Pasadas las 6:00 p.m. del viernes 12 de septiembre, el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Nilo, recibió un reporte por un incendio forestal que estaba consumiendo un cerro en zona rural del municipio, puntualmente en la vereda Los Curos, en un sector conocido como Las Flores. Foto: Gobernación de Cundn

Organismos de socorro del departamento de Cundinamarca trabajan, desde la noche del viernes 12 de septiembre, para liquidar tres incendios forestales que se reportaron en zonas rurales de los municipios de Nilo, Ricaurte y Sasaima. Si bien las labores de atención de las emergencias avanzan satisfactoriamente y no se han reportado personas lesionadas, la pérdida de capa vegetal y la afectación a la fauna es considerable.

Pasadas las 6:00 p.m. del viernes, el cuerpo de bomberos voluntarios de Nilo recibió un reporte por un incendio forestal que estaba consumiendo un cerro en zona rural del municipio, puntualmente en la vereda Los Curos, en un sector conocido como Las Flores.

10 unidades de bomberos y funcionarios de Gestión de Riesgo del municipio llegaron hasta el punto, en límites con la vereda San Bartolo, y pasadas las 09:00 p.m., según confirmó el gobernador, Jorge Emilio Rey, la emergencia estaba parcialmente controlada.

“Se reporta la afectación de cerca de 15 hectáreas de bosque nativo. Gracias a la labor de diez unidades de bomberos del municipio, el incendio presenta un 70 % de control. Por seguridad del personal, las operaciones se reanudarán mañana a primera hora hasta lograr su liquidación total”, confirmó el mandatario.

Según los bomberos locales, la emergencia, que pudo haber sido provocada de forma intencional, afectó gravemente la vegetación nativa y provocó el desplazamiento de fauna silvestre.

Por otro lado, en el municipio de Ricaurte se confirmó un incendio en el sector El Paso. Las autoridades departamentales activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención. Gracias a las labores conjuntas de los cuerpos de bomberos de Tocaima, Girardot y Agua de Dios, pasadas las 11:00 a.m. del sábado 13 de septiembre, el 98 % de la emergencia estaba controlada.

Si bien las llamas ya están extintas, en la zona continúan las labores de liquidación de puntos calientes.

Finalmente, en zona rural del municipio de Sasaima, en inmediaciones de las veredas Lanillo y Pilaca, se reportó otro incendio forestal que, según el reporte más reciente, estaba controlado en un 85 %.

Las autoridades continúan monitoreando las zonas afectadas y hacen un llamado a la ciudadanía para prevenir nuevas conflagraciones, especialmente en esta temporada seca, cuando el riesgo de incendios forestales se incrementa. Asimismo, se avanza en la evaluación de daños ambientales y en las acciones de recuperación de las áreas perjudicadas.

