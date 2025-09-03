UAESP desmintió retrasos en obras de mantenimiento del cementerio del sur

Aspecto externo del Cementerio Distrital del Sur Foto: El Espectador - José Vargas

La UAESP emitió un pronunciamiento sobre la situación de las obras de remodelación del cementerio del sur, luego de una denuncia sobre retrasos en los trabajos que se realizó desde el Concejo de Bogotá.

El cuestionamiento fue formulado por la concejal de la bancada del Centro Democrático, Diana Diago, quien criticó la falta de avances y que la obra no fue entregada en marzo, como en un principio estaba previsto.

Para la cabildante, la ejecución del proyecto ha sido marcada por improvisaciones, presuntos errores administrativos y constantes modificaciones. A la fecha, ya acumula 5 suspensiones, dos prórrogas y una adición presupuestal de $214 millones.

Así, el acuerdo, cuyo objeto principal es contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras necesarias para el mantenimiento, restauración y adecuación de las galerías de acceso al Cementerio del Sur, sigue estancado.

Frene a esa denuncia, la UAEPS respondió a El Espectador que la información publicada por la concejal es inexacta. Lo anterior, dado que, para la entidad, la obra no se ha entregado por problemas o retrasos asociados a los trabajos como tal, sino por algunas novedades relacionadas con el patrimonio arquitectónico de ese panteón.

“Identificamos que hay zonas de la fechada que son de bien cultural y requieren una intervención de conservación patrimonial. Entonces tuvo que hacerse una adición al contrato mientras se esperaba el concepto del IDPC, y por eso fue la demora”, explicó a este diario Jaime Silva, subdirector funerario de la entidad.

En ese orden de ideas, el funcionario confirmó que las obras del cementerio se reanudaron hace 10 días y que, según el último comité de obra, llevado a cabo el martes 2 de septiembre, las obras van viento en popa y estarían prontas a entregarse.

La denuncia y posterior aclaración llegó en un momento complicado para la UAESP, cuya directora, Consuelo Ordóñez, tuvo que dejar su cargo tras el fracaso en la renovación de las Áreas de Servicio Exclusivo en el sistema de aseo de la ciudad; y la licitación desierta para adjudicar la operación de los cuatro cementerios públicos de la ciudad, incluido el del sur.

