Inician cortes de agua en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón

Cortes de agua Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con motivo de la próxima entrega del proyecto de la Avenida Rincón, incluido en el Acuerdo de Valorización 523 de 2013 y con un avance superior al 95%, la Empresa de Acueducto de Bogotá, en coordinación con el IDU, debe realizar una intervención en el terreno que implicará la suspensión temporal del servicio de agua en algunas localidades de la ciudad.

Lea más: Hombre que salía de su vivienda en Puente Aranda fue ultimado a disparos

¿Dónde serán el racionamiento de agua en Bogotá?

Los cortes de agua, según informó la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, comienzan a partir de hoy 3 y se extenderán hasta mañana, jueves 4 de septiembre, en diferentes sectores de las localidades de: Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Vale la pena resaltar que, en el marco de la construcción de la Av. Rincón, se instalaron 346 metros lineales de red de agua potable del sector con le objetivo de modernizar la infraestructura del servicio público y evitar futuros daños en la malla vial de la Av. Rincón.

Bajo esta misma línea, durante estos trabajos, será necesaria la intervención técnica de la red mayor, donde se realizarán tres empalmes de tubería con diámetros entre 36 y 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba. Dicha operación, requiere que el servicio de agua sea suspendida en el área de influencia de este punto.

Más noticias: Bogotá tiene 1 millón de morosos en impuestos predial y vehicular

¿Cuánto durarán los cortes de agua en Bogotá?

De acuerdo con el cronograma establecido con el contratista del IDU, quien ejecutará los trabajos de empates de tuberías, la programación de cortes de agua se presentará de la siguiente manera:

La suspensión más grande cobija a la localidad de Suba, desde las cero horas de hoy, 3 de septiembre, y tendrá una duración de 48 horas. En algunos sectores, la recuperación del servicio podría tardar 12 horas adicionales.

Así mismo desde hoy: iniciando a las cero horas y durante 24 horas en la localidad de Engativá y algunos barrios de la localidad de Fontibón, margen sur del aeropuerto El Dorado; y en la zona industrial de Cota, donde el servicio es prestado por el operador Aguas de La Sabana.

Para mañana, jueves 4 de septiembre, el suministro de agua se suspenderá desde las cero horas y por espacio de 24 horas en la localidad de Kennedy.

Barrios en donde se suspende el servicio

Cortes de agua en Suba hoy:

Entre la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la Calle 170 (Humedal La Conejera); entre la Av. Carrera 91 y el Río Bogotá; entre la Av. Boyacá y la Av. Carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo). Barrios: San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes. Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

Cortes de agua Engativá y Fontibón hoy:

Entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86); entre la Avenida Calle 26 y el Río Salitre; y entre la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y el Río Bogotá; entre la Avenida Calle 24 y el Río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios: Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Tabora, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Para mañana, jueves 4 de septiembre, por 24 horas:

Localidad de Kennedy

Entre la Avenida Boyacá y la Avenida Villavicencio; entre el Río Fucha y el Río Bogotá; entre la Avenida Villavicencio y el Río Tunjuelo; y entre el Río Tunjuelo y la Avenida Ciudad de Cali.

Barrios: El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

Le puede interesar: Último adiós a Valeria: ahora la justicia tiene la palabra

Medidas de mitigación

Dentro de la coordinación interinstitucional, el IDU instalará puntos estacionarios de agua en Suba y junto a la EAAB habilitará el servicio de carrotanques a los sectores que lo requieran después de las 6 horas del cierre, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116. }

El servicio de los puntos estacionarios y de los puntos fijos estará habilitado desde las 6 am y hasta las 10 pm, hasta el viernes 5 de septiembre.

Puntos estacionarios en Suba

Parque Berlín: Calle 139 x Carrera 145A – Parque

Suba La Gaitana: Calle 135A x Carrera 125B – Frente al salón comunal

Lisboa Santa Cecilia: Carrera 158B x Calle 131A – Cancha de fútbol

Pinos de Lombardía: Carrera 107 x Calle 148 – Parque

Santa Rita: Calle 136A x Carrera 154A – Frente a la iglesia Juan Bautista

Lisboa: Carrera 151 x Calle 132A – Frente al parque Lisboa

Piedra Verde: Calle 142C x Carrera 143 – Frente al colegio Gerardo Molina

La Campiña: Calle 147C x Carrera 95 – Frente a parque

Londres: Calle 152B x Carrera 114B – Frente a un parque

El Poa: Carrera 103BIS x Calle 141 – Parque

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.