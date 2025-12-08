Último pico y placa regional del 2025: estas son las restricciones para entrar a Bogotá

El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este lunes festivo, 8 de diciembre, regirá la medida de Pico y Placa Regional para todos los carros particulares que ingresen por los nueve corredores de acceso a Bogotá.

De acuerdo con el Distrito, la medida busca evitar congestiones masivas y garantizar un ingreso seguro y ordenado a la capital. Las restricciones aplican así:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Cabe recordar que el pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.

¿Dónde opera la medida?

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema Transmilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Recomendaciones para los conductores

La Secretaría de Movilidad recomienda a los viajeros:

Planear el viaje y verificar los horarios de restricción antes de salir. Revisar el estado mecánico del vehículo y mantener documentos al día. Evitar maniobras peligrosas o el uso del celular mientras conduce. Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y señales viales. Conducir con paciencia: los tiempos de ingreso pueden variar según el corredor vial.

