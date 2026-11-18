Recuerde que esta obligación tributaria consiste en reportar y transferir a las arcas del Distrito el dinero que los agentes retenedores descuentan al realizar determinados pagos o abonos en cuenta. Se trata de un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio (ICA), es decir, no todos los…

Si su empresa o entidad debe retener el impuesto de Industria y Comercio en Bogotá, tenga presente esta fecha: el viernes 20 de noviembre vence el plazo para declarar y pagar el ReteICA correspondiente a septiembre y octubre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Recuerde que esta obligación tributaria consiste en reportar y transferir a las arcas del Distrito el dinero que los agentes retenedores descuentan al realizar determinados pagos o abonos en cuenta. Se trata de un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio (ICA), es decir, no todos los contribuyentes deben presentar esta declaración.

Publicidad

Si usted no está exento, tenga en cuenta que la secretaría de Hacienda recordó que quienes no cumplan dentro del plazo pueden exponerse a sanciones e intereses. Por eso es clave que revise con anticipación la información que se va a reportar para que no se salga del plazo.

¿Quiénes deben declarar y pagar el ReteICA?

La obligación recae sobre quienes tienen la calidad de agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio. Entre ellos están:

Las entidades de derecho público.

Los grandes contribuyentes definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las personas o entidades designadas como agentes retenedores mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020.

Los intermediarios o terceros que participen en operaciones económicas en las que se genere la retención, de acuerdo con la reglamentación vigente.

En estos casos, el la empresa o agente retenedor descuenta el valor correspondiente al momento de realizar determinados pagos y luego debe declararlo y transferirlo a las finanzas de la ciudad

Así puede realizar el trámite

El trámite se puede realizar en línea, ingresando a la página de la Secretaría Distrital de Hacienda: www.haciendabogota.gov.co. Una vez allí, se debe seleccionar el botón Pagos Bogotá y entrar a la opción ICA–ReteICA.

En esa sección es posible presentar la declaración y pagar directamente por internet. Quienes prefieran hacer el pago de manera presencial pueden generar el recibo y llevarlo a las entidades financieras autorizadas.

La Secretaría de Hacienda recomienda realizar el proceso únicamente a través de sus canales oficiales. Para resolver dudas sobre la obligación, los agentes retenedores también pueden consultar la información disponible en la página web de la entidad y en sus redes sociales, donde aparece como @HaciendaBogota.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.