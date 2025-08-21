Un conductor falleció en trágico accidente sobre la vía Girardot-Bogotá

Se investigan las causas del siniestro. Foto: Vía Sumapaz

La vía Girardot-Bogotá continúa con cierres parciales, luego del grave accidente de tránsito que se registró este jueves sobre las 6:45 de la mañana, en el sector Alto de Rosas, municipio de Granada, Meta.

Según la concesión Vía Sumapaz, dos tractocamiones chocaron (sin conocerse aún la razón) ocasionando el volcamiento de ambos vehículos y dejando como saldo una persona muerta.

Al lugar arribaron policía judicial para realizar el respectivo levantamiento del cadáver, al tiempo que la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Soacha, atendieron la emergencia. “El tractocamión que venía detrás impacta al vehículo volcado y es ahí cuando fallece el conductor”, detalló la general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte.

Desde la concesión a cargo de esta vía, informaron que mantienen contraflujo en la zona por la calzada Bogotá-Girardot, para permitir la movilidad en ambos sentidos de la vía, entre los km103 y km107, mientras las autoridades terminan las labores de atención, limpieza y despeje de la vía.

#AEstaHora I Continua habilitado contraflujo por la calzada Bogotá-Girardot, entre el sector Alto de Rosas en Granada y Chusacá, mientras avanza la atención del siniestro vial con volcamiento de dos tractocamiones.



Se registra tráfico lento en la zona, conduce con precaución y… — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) August 21, 2025

