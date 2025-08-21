No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Un conductor falleció en trágico accidente sobre la vía Girardot-Bogotá

Las causas del choque entre dos tractocamiones son materia de investigación por parte de las autoridades.

Redacción Bogotá
21 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
Se investigan las causas del siniestro.
Foto: Vía Sumapaz
La vía Girardot-Bogotá continúa con cierres parciales, luego del grave accidente de tránsito que se registró este jueves sobre las 6:45 de la mañana, en el sector Alto de Rosas, municipio de Granada, Meta.

Según la concesión Vía Sumapaz, dos tractocamiones chocaron (sin conocerse aún la razón) ocasionando el volcamiento de ambos vehículos y dejando como saldo una persona muerta.

Al lugar arribaron policía judicial para realizar el respectivo levantamiento del cadáver, al tiempo que la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Soacha, atendieron la emergencia. “El tractocamión que venía detrás impacta al vehículo volcado y es ahí cuando fallece el conductor”, detalló la general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte.

Desde la concesión a cargo de esta vía, informaron que mantienen contraflujo en la zona por la calzada Bogotá-Girardot, para permitir la movilidad en ambos sentidos de la vía, entre los km103 y km107, mientras las autoridades terminan las labores de atención, limpieza y despeje de la vía.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
