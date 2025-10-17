Un partido de fútbol lo delató: capturan a homicida de hincha de Santa Fe

Alias 'Pelos' deberá responder por el delito de homicidio. Foto: Secretaría de Seguridad

Duván Armando Lizcano Sánchez tenía 25 años cuando fue asesinado. Conocido entre sus amigos como ‘El Profe’ era un destacado líder social, educador popular e instructor de fútbol para niños en el barrio María Paz, localidad de Kennedy.

El 2 de marzo de este año, quien decía ser su amigo, le cegó la vida en medio de un acto de intolerancia. Según investigación de las autoridades, Duván salió con su grupo de amigos a celebrar el cumpleaños del equipo Independiente Santa Fe. Entre ellos estaba alias ‘Pelos’, otro fanático del fútbol y su amigo desde hacía siete años.

El lugar de celebración escogido fue la Plazoleta de la Universidad de El Rosario, en el centro de Bogotá. Sin embargo, cuando todo parecía transcurrir de manera normal, el hoy homicida atacó con arma blanca a Duván luego de verlo junto a su novia acompañándola a comprar un cigarrillo. El profesor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero falleció dos días después.

Así se dio la captura

El día de los hechos, el agresor huyó con furia hacia el occidente de la ciudad y se ocultó por seis meses en la ciudad de Villavicencio. “Desde ese momento iniciamos la investigación, revisamos cámaras, hicimos entrevistas y logramos establecer que el responsable habría sido su amigo, alias Pelos, por las pruebas contundentes que encontramos. Cuando tratamos de ubicarlo, ya se había ido de la ciudad”, relató el investigador del caso.

Fue entonces que para septiembre, la Policía se enteró que alias ‘Pelos’ venía a Bogotá a jugar un partido de fútbol con otros integrantes de la barra a la que también pertenecía Duván. Allí, fue entonces donde se dio su captura.

Recluido en la URI de Puente Aranda, el sicario, quien tenía antecedentes por otros delitos, deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado.

Tras seis meses de incertidumbre, la familia de Duván ahora espera una condena ejemplar. “Todos los días preguntaba, buscaba. Queríamos justicia, y finalmente se logró. Mi mensaje a la ciudadanía es que denuncien: la justicia tarda, pero llega”.

En Bogotá, el 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana, informó la cartera de Seguridad del Distrito. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

A esto se suma que, si bien detrás muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol, disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

