Un salvavidas para 83 mil animales sin hogar: Distrito rescata Casa Ecológica con inversión

Más de una década después de que se planteó como una de las principales apuestas de Bogotá para fortalecer la atención y protección animal, la Casa Ecológica de los Animales (CEA) ya tendría fecha de operación. Foto: Borrachos Al Rescate

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Durante el debate de control político el pasado sábado 11 de julio en el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Ambiente confirmó que inyectará dineros para continuar con las obras complementarias y así finalizar la construcción de la Casa Ecológica de los Animales.

La inversión asciende a los COP 52 mil millones y permitiría iniciar la operación de este proyecto de manera gradual durante el primer semestre de 2027.

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La Casa, en su primera fase, contaría con áreas de aislamiento, cuartos fríos, espacios para atención etológica, alojamientos para caninos y felinos y zonas administrativas, permitiendo atender de manera progresiva a miles de animales, así como fortalecer los procesos de recuperación, rehabilitación y adopción responsable.

Un proyecto que quedó en un elefante blanco

En Bogotá habría cerca de 83.000 perros y gatos en condición de calle, mientras crecen los reportes por crueldad animal y persisten bajos niveles de esterilización.

Para atender esta problemática, hace 13 años el concejal César García Vargas logró la aprobación de la Casa Ecológica de los Animales (CEA), destinada al albergue y al manejo de perros y gatos, ubicada en la localidad de Engativá.

Sin embargo, retrasos, prórrogas, contratos cuestionados y problemas estructurales terminaron en el riesgo de pérdida de una inversión pública de COP 52 mil millones.

Las alertas sobre la ejecución del proyecto quedaron consignadas en un informe de la Contraloría de Bogotá entregado a El Espectador, denominado “Bogotá, Protectora de Animales”.

Según el informe, el proyecto apenas alcanzó una ejecución presupuestal consolidada del 44,15 % frente a los recursos inicialmente programados durante el cuatrienio. La Contraloría advirtió retrasos asociados a problemas de diseños, redes eléctricas, sobrecostos, licenciamiento y fallas de planeación. “La mayoría de sus metas fueron incumplidas”, concluyó el organismo de control en el capítulo dedicado a la CEA.

El ente de control también cuestionó inconsistencias entre los avances físicos reportados y la ejecución financiera. Algunas metas relacionadas con dotación de mobiliario, cuartos fríos y puntos de conectividad registraban avances físicos pese a no tener ejecución de recursos.

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Incluso, la Contraloría señaló que no se entendía cómo ciertas metas mostraban avances cuando la infraestructura todavía no había sido entregada oficialmente. El informe además evidenció hallazgos administrativos y disciplinarios relacionados con contratos asociados al proyecto, entre ellos observaciones sobre el convenio interadministrativo suscrito con FINDETER, la Financiera de Desarrollo Territorial del Gobierno Nacional, encargada de brindar asistencia técnica y administrar los recursos destinados a la adecuación y terminación de la obra.

Aunque la Contraloría reconoció avances parciales en algunas adecuaciones y acciones administrativas, advirtió que la falta de culminación de la primera etapa de la CEA terminó afectando el cumplimiento general del proyecto y puso en riesgo recursos ya invertidos.

Con más de una década de retrasos, ajustes contractuales, observaciones de los organismos de control y una infraestructura que aún no entra plenamente en funcionamiento, la Casa Ecológica de los Animales podría finalmente ver la luz con esta inversión de la Secretaría de Ambiente y brindar por fin un albergue y atención oportuna a los perros y gatos en condición de calle en la ciudad.

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