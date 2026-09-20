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Una justicia incompleta: dos sentencias sin capturas en el homicidio de Dennis Camilo

A pesar de existir sentencias condenatorias contra los dos responsables, las órdenes de captura contra Johana Alexandra Aguilar Gutiérrez y Brayan Bernal Parra, no se han ejecutado.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
20 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Dennis Camilo Benavides Lizcano, tenía 21 años cuando fue asesinado en Chapinero.
Dennis Camilo Benavides Lizcano, tenía 21 años cuando fue asesinado en Chapinero.

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En cada objeto que mira la señora Lizcano, encuentra la manera de evocar a su hijo asesinado. Que si ve una foto: “a él le gustaba tomarse fotos”. Que si ve un celular o una mariposa que llega aleteando a su ventana: “ese es Camilo”. Esa sensación, señalan los hermanos del joven de 21 años asesinado en la habitación 401 de un hotel de Chapinero, es lo más parecido a lo que sucede cuando ni la justicia ni la verdad se asoman a dicha ventana. Tras cuatro años de un caso que revela un patrón homicida a personas de la comunidad LGBTIQ+, la…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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