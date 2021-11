Una mujer en Chapinero, cuarta víctima de ataques con ácido en Bogotá en dos meses

Este jueves se conoció un nuevo caso de ataque con ácido en Bogotá, en el que una mujer de 22 años fue presuntamente atacada y hurtada por un grupo de delincuentes en el centro. El hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre y representa el cuarto caso que se registra en la ciudad entre octubre y noviembre.

La víctima señaló que los hechos ocurrieron después de salir con su pareja de una discoteca en la localidad Los Mártires a altas horas de la madrugada. Luego de caminar hasta las calle 19 con Avenida Caracas, la dos personas fueron asaltadas por un grupo, que estaría conformado solo por mujeres, con el fin de hurtarlos.

“Entonces empezaron a pegarme, a agredirme, me arrancaron el bolso y me tiraron un líquido en la cara. Entonces yo quedé 20 minutos en el piso ciega, hasta que mi pareja vino, me llamó un taxi y me llevó al hospital”, aseguró la víctima a City TV.

La joven tuvo que ser hospitalizada por sus heridas y ha recibido varias intervenciones quirúrgicas en sus ojos, ya que la sustancia química le quemó las córneas y, por el momento, la víctima se encuentra en tratamiento médico para recuperar parte de su vista.

Por su parte, la víctima, que es trabajadora sexual, aseguró que debido a su actividad laboral pudo conocer cómo funciona la organización criminal que realizó el ataque. Al parecer, la banda de delincuentes compra las sustancias químicas en ferreterías y posteriormente las envasa en botellas para realizar los ataques.

La mujer asegura que no ha podido regresar a su actividad laboral y está siendo acompañada por la Secretaría de la Mujer en su proceso de recuperación. Durante este año se han presentado seis casos similares, según Medicina Legal, donde tres de las víctimas han sido hombres.

Ante la preocupación que ha causado en la ciudad esta modalidad de robo, el concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático) señaló que existe una falta de regulación por parte de la secretarías distritales y las alcaldías locales que permite la compra de este tipo de sustancias con la que delincuentes pueden atacar sin dejar rastro.

Frente a estos casos las autoridades están investigando si estos casos recientes de ataques con sustancias químicas se tratan de hechos separados o si están relacionados con un posible modus operandi de una estructura criminal.