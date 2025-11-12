Confirman segunda muerte por explosión en la localidad de Kennedy

Explosión en la glorieta de la Av. Américas con Av. Ciudad de Cali. Foto: Redes Sociales/Diego Arias

Falleció la segunda persona, víctima de la detonación de un explosivo, que se registró en la noche del martes, debajo de un puente vehicular, en entre las avenidas Las Américas y Ciudad de Cali. Así lo informaron las directivas del hospital Occidente de Kennedy, quien atendía al paciente. “Falleció el paciente que ingresó en la noche del 11 de noviembre al Hospital Occidente de Kennedy, a causa de las heridas provocadas, al parecer, por un artefacto explosivo”, señalaron.

¿Qué se sabe de la explosión?

En la noche de este martes, la Policía de Bogotá reportó una explosión en la rotonda que conecta la Avenida de Las Américas con la Avenida Ciudad de Cali, cerca del barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy. Según información preliminar de la Policía, el incidente dejó dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Kennedy para recibir atención médica. Una de ellas falleció en el lugar.

En el lugar hicieron presencia funcionarios del CTI de la Fiscalía, la Policía Judicial y la Unidad Antiexplosivos, quienes adelantaron las investigaciones para determinar cómo se produjo el hecho. Por el momento, las autoridades creen que las dos personas lesionadas manipulaban el artefacto explosivo en el momento de la detonación.

En su momento, el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3, señaló que “el día de hoy, a las 7:15 p.m., se escuchó una explosión y las patrullas cercanas acudieron al lugar evacuando a dos ciudadanos habitantes de calles y, lamentablemente, al llegar al hospital de Kennedy, uno de ellos fallece”.

