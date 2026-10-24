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Una segunda vida a obras retiradas del Museo Nacional: Centro de Memoria ofrece exponerlas

La sala permanente ‘Terca Esperanza’, es el espacio que el Centro de Memoria ofreció para que las piezas desmontadas puedan volver a ser expuestas, pero hay condiciones. Visitamos la exposición para conocer también cómo Bogotá está narrando su historia.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
Carlos Rojas, coordinador de la Línea de Memoria y Creación y curador del Centro de Memoria, sostiene el tabloide del afiche de campaña de Bernardo Jaramillo por la UP, asesinado en 1990. En la mesa, está también un saco de Carlos Pizarro. Ambas figuras fueron desmontadas por orden del presidente en el Museo Nacional. / Tomás Osorio.

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El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, expone desde diciembre de 2025 cerca de 100 archivos, piezas audiovisuales y objetos que invitan a reconocer y reflexionar sobre las memorias del conflicto armado y las historias de resistencia de quienes las han enfrentado. Estas piezas están ubicadas en la sala permanente ‘Terca Esperanza’, que hoy cobra relevancia en un momento en que el Gobierno Nacional, en su “batalla cultural”, desmontó 63 piezas (22 patrimoniales) en 5 de las 17 salas del Museo Nacional. La posición del Centro de Memoria es…

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género. _amariag
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Comentarios
  • Diana cp(85842)Hace 2 minutos
    El museo no debe tener fetiches de los victimarios, mas bien que pongan la gorra de un policia inocente asesinado por estos terroristas eso si es historia, bien por el precioso 🐯 Abelardo fuera con lo woke y lo comunista canceres empobrecedores de las sociedades
  • Quico(17933)Hace 1 hora
    En ese museo están bien. Claro q toda la historia tiene q plasmarse en documentos y libros. El museo nacional no debe estar para hacer apologías del delito
  • pedrito(59003)Hace 2 horas
    En el cartucho quedaran muy bien. Andele, y alla de una vez iran a visitarlas, y rectivaran la economia de esa zona eprimida del Pais y Bogota, eso si es hacer patria Carajo
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