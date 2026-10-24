Una segunda vida a obras retiradas del Museo Nacional: Centro de Memoria ofrece exponerlas

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, expone desde diciembre de 2025 cerca de 100 archivos, piezas audiovisuales y objetos que invitan a reconocer y reflexionar sobre las memorias del conflicto armado y las historias de resistencia de quienes las han enfrentado. Estas piezas están ubicadas en la sala permanente ‘Terca Esperanza’, que hoy cobra relevancia en un momento en que el Gobierno Nacional, en su “batalla cultural”, desmontó 63 piezas (22 patrimoniales) en 5 de las 17 salas del Museo Nacional. La posición del Centro de Memoria es…

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, expone desde diciembre de 2025 cerca de 100 archivos, piezas audiovisuales y objetos que invitan a reconocer y reflexionar sobre las memorias del conflicto armado y las historias de resistencia de quienes las han enfrentado. Estas piezas están ubicadas en la sala permanente ‘Terca Esperanza’, que hoy cobra relevancia en un momento en que el Gobierno Nacional, en su “batalla cultural”, desmontó 63 piezas (22 patrimoniales) en 5 de las 17 salas del Museo Nacional. La posición del Centro de Memoria es clara: mientras para ellos el Gobierno censura, Bogotá apuesta por dar un espacio a todas las voces en la construcción del relato histórico.

La exposición

Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado. Según datos del Registro Único de Víctimas, a corte de julio de 2026, 418.014 personas llegaron a la ciudad para empezar de cero, de las cuales 357.748 son sujetos de atención. Más de la mitad son mujeres y, en su mayoría, están entre los 29 y 60 años. Ciudad Bolívar, 49.054 (11,74%); Bosa, 49.042 (11,73%); Kennedy, 46.485 (11,12%); Suba, 42.296 (10,12%) y Engativá, 26.072 (6,24%), son las principales localidades con mayor destino.

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Este universo nos habla también que en cada dato no solo hay un hecho victimizante personal sino una historia única por contar. En ese sentido, ‘Terca Esperanza’ se alzó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como un espacio donde intenta recoger la prularidad de voces sobre cómo construir ese relato de memoria. E intentan porque de acuerdo con Carlos Rojas, coordinador de la Línea de Memoria y Creación y curador del Centro, "cualquier construcción de memoria es incompleta, pero se puede construir entre las dos partes", dijo en entrevista con El Espectador.

El Calendario Mujer Fatal 2016 es un proyecto artístico y político icónico creado por la curadora Matilde Guerrero junto a la Red Comunitaria Trans de Bogotá

Y es que la postura del Centro de Memoria, es clara. Su directora, Andrea Mora, la define con un norte de "crear un relato que reciba todas las aristas y víctimas", pues justifica que es deber del Estado "la memoria y el que sus instituciones escuchen a todos los que han sufrido ese conflicto sin hacer una jerarquización de la vivencia".

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Para lograrlo, Rojas explica que el proceso de curaduría pasa por iniciativas propias de la ciudadanía. En ‘Terca Esperanza’, por ejemplo, "hicimos énfasis en la construcción de memoria y en los procesos posteriores a los hechos victimizantes". Mora complementa. "El campo de la memoria siempre está en una confrontación por el relato. Pero la forma en que trabajamos es recoger el sentir de la gente y no que lo diga yo institución. Claro, aun así hemos tenido escenarios de confrontación con la fuerza pública o estudiantes que cuestionan porqué ponemos esto o aquello, pero la invitación que se hace es a dialogar".

La opción de recibir las piezas del Museo Nacional

En el documento al que El Espectador tuvo acceso, el Ministerio de Cultura afirmó que no fueron 30 piezas las que fueron removidas, sino 22 de clasificación patrimonial. Sin embargo, en el listado oficial que presentaron de los objetos retirados, el Ministerio se refirió a un total de 63 piezas desmontadas, de las cuales nuevamente 22 fueron catalogadas como patrimoniales y las demás se incluyeron como facsímiles, objetos de apoyo y comodatos.

En su justificación del desmonte, el ministerio aseguró que "se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en 5 de las 17 salas con las que cuenta el Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura", escribieron.

Al final, las piezas quitadas eran alusivas a la comunidad LGBTIQ+, reivindicaciones de organizaciones feministas, procesos de paz y participación política. Obras que justamente en el Centro de Memoria, permanecen expuestas, a los ojos del público: afiches que conmemoran el 8 de marzo y el 25 de noviembre o un calendario de la comunidad diversa. Al preguntarle a Andrea Mora sobre la posibilidad de que el Centro reciba y exhiba las obras quitadas del Museo Nacional, responde que la condición está en que sean las organizaciones quienes lo soliciten y se inicie un proceso de cocuraduría.

La calle como manifiesto feminista reivindica el espacio público como escenario de denuncia, resistencia y transformación social frente a las violencias de género. / Tomás Osorio

"Si la mamá de Sergio Urrego quiere que la chaqueta de su hijo esté en este lugar o si Elizabeth Castillo, que fue quien puso la primera bandera LGBTIQ+ que estaba en el Museo Nacional tiene interés que esté acá, lo podemos hacer. Pero solamente si esas organizaciones nos buscan y tenemos un proceso de cocuraduría y de cocreación. Nosotros sí creemos que la censura es una cosa que es muy preocupante en este momento del país", sentenció.

El espacio es una vitrina donde según el curador del Centro de Memoria, se cambia cada dos o tres meses para que organizaciones que manifiestan su descontento al no verse representadas puedan hacerlo con sus propias memorias.

Esta es la vitrina donde el Centro de Memoria renueva cada dos o tres meses las piezas. / Tomás Osorio

Pizarro y Jaramillo

El Centro de Memoria conserva bajo llave dos piezas que el presidente dio directamente la orden a la ministra de Cultura, Paola Holguín, de retirarlas por ser “una oda a los terroristas”: un saco de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de paz; y otra de Bernardo Jaramillo, candidato a la presidencia por la Unión Patriótica y asesinado en 1990.

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A detalle, Carlos Rojas explica que el tabloide hace parte del diseño original del afiche de la campaña presidencial de Jaramillo; mientras que el saco de Pizarro es una réplica que se expuso en 2017. ¿Por qué no exhibirlos de nuevo en medio de esta discusión cultural? Mora, responde. "Solamente si las organizaciones y las personas que dieron esos objetos al Museo Nacional tienen interés en que puedan estar aquí, podemos cocrearlo y pensar justamente en una opción para exponerlos e incluso hacer las fichas con la información de lo que está pasando y por qué llegan a este lugar también".



La exposición ‘Terca Esperanza’ está abierta al público de lunes a sábado de 8 am a 5 pm en la Carrera 19b # 24 – 82, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. / Tomás Osorio

Desde la Consejería para las Víctimas, Paz y Reconciliación en Bogotá, la posición también es clara: "mientras el Museo Nacional borra la historia, en Bogotá la reconocemos, reivindicamos y construimos todos los días con organizaciones de víctimas y colectivos", sentenció la consejera, Isabelita Mercado.

En medio de la fractura institucional por la narrativa del conflicto, la disputa por la memoria histórica trasciende los muros de los museos. Frente al retiro de piezas en el Museo Nacional por órdenes del Gobierno, Bogotá contrapone una postura de apertura: la memoria no le pertenece a las instituciones, sino a las víctimas y a las organizaciones que convierten el arte y los objetos en resistencia frente al olvido.

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