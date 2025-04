Uno de los más buscados por hurto se escondió dos años en EE. UU: así cayó

Cayó en Estados Unidos uno de los más buscados por hurto. Foto: Policía de Bogotá

Hawer Enrique Jaimes Suárez es uno de los 14 más buscados por hurtos cometidos en la capital colombiana. Era buscado desde 2023 por diversos delitos que cometió para el grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los Dados’, cuyos integrantes se dedicaban al hurto a residencias mediante la modalidad de atraco en las localidades de Suba, Puente Aranda, Usaquén, Kennedy y Fontibón.

El coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de la Policía de Bogotá, detalló: “este delincuente dentro de esta organización tendría el rol de conducir el vehículo en el cual cometían estos hurtos. A demás, estaría involucrado en un violento hurto cometido en el mes de septiembre en el año 2022″.

Información de inteligencia constató que el delincuente salió del país en febrero del año 2023 para evitar ser capturado, y se escondió en los Estados Unidos durante más de dos años.

Por estos hechos, presentaba una circular azul de Interpol y hacía parte del cartel de los 14 delincuentes más buscados por hurto en Bogotá.

Adicional, el coronel agregó: “es de resaltar que este ciudadano presenta una orden judicial vigente por el delito de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado”.

Cifras de hurto vs. percepción

A la fecha han capturado a 1.319 personas por este delito, y sus diferentes modalidades reportan reducciones importantes. Por ejemplo, el hurto a comercio cayó 49 % el de residencias, 32 %; a personas, 35 %, y de automotores, 41 %, según indicó la institución a El Espectador. De igual forma, vienen disminuyendo otros delitos, como violencia intrafamiliar y lesiones personales. ¿Cómo entender que haya una reducción, pero la impresión capitalina y las imágenes de violencia continúan creando un clima de zozobra?

Andrés Nieto, experto en seguridad, analiza: “Este no es un debate sobre si es percepción o victimización, son las dos, solo que responden a distintas variables, igual de importantes. El problema con el hurto, a diferencia del homicidio, es que sí depende de las denuncias. Si la víctima no realiza el reporte oficial, no hay conteo de la misma, mientras que para registrar los muertos no se necesita una denuncia, sino el levantamiento del cuerpo. De ahí que pueda ser que las personas se cansaron de denunciar, mucho más con lo engorroso que puede resultar hoy interponer una denuncia”.

