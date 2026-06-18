Vehículos nuevos también contaminan: Cundinamarca refuerza controles en concesionarios

La CAR inspecciona vehículos nuevos en concesionarios para verificar que cumplan los límites de emisiones contaminantes. Foto: CAR

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció que intensificó los operativos de control ambiental en concesionarios y distribuidores de vehículos nuevos para verificar que cumplan con los límites de emisiones contaminantes exigidos por la ley antes de ser comercializados.

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La medida busca evitar que automotores que no cumplen con los estándares ambientales entren en circulación y contribuyan al deterioro de la calidad del aire en la región. Las verificaciones se realizan en cumplimiento de la Resolución 762 de 2022 del Ministerio de Ambiente, que establece los límites máximos de emisiones contaminantes para los vehículos en el país.

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Según explicó la entidad, durante las inspecciones se revisa de manera aleatoria el 10 % del inventario disponible en cada establecimiento. Los controles incluyen una evaluación visual para verificar el estado de los sistemas de escape, la presencia de tapas de combustible y la ausencia de emisiones visibles de humo.

Posteriormente, los técnicos realizan pruebas especializadas dependiendo del tipo de vehículo. En los automotores a gasolina se miden contaminantes como hidrocarburos, monóxido de carbono y dióxido de carbono, mientras que en los vehículos diésel se evalúa la densidad del humo emitido.

“Realizamos inspecciones con profesionales y equipos de alta tecnología que nos permiten obtener datos precisos y oportunos para asegurar que los vehículos nuevos cumplan con la normatividad antes de salir a las vías”, señaló Carlos Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR.

La autoridad ambiental advirtió que históricamente las motocicletas han concentrado el mayor número de irregularidades detectadas durante este tipo de controles.

Cuando se identifican incumplimientos, la Corporación emite un informe técnico y exige al concesionario realizar las correcciones necesarias. Posteriormente se efectúa una nueva visita de verificación y, si las fallas persisten, podrá iniciarse un proceso sancionatorio contra el establecimiento.

La CAR aseguró que continuará fortaleciendo estas inspecciones preventivas con el objetivo de garantizar que los vehículos nuevos que llegan a las vías cumplan con los estándares ambientales y no incrementen los niveles de contaminación en la región.

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