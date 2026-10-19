Vecinos de Teusaquillo reclaman por cierres de carreras y eventos masivos

De acuerdo con Caracol Radio, al menos 60 personas participaron en la movilización, que obligó a desviar la…

La mañana del sábado 18 de octubre, mientras avanzaba la Allianz 15K, residentes de Teusaquillo bloquearon la carrera 50 con calle 53 para reclamar por los cierres viales que acompañan las carreras atléticas y otros eventos masivos durante los fines de semana. La protesta reunió a habitantes de La Esmeralda, Pablo VI y El Quirinal, quienes aseguran que sus desplazamientos quedan restringidos de forma repetida en este sector de la ciudad.

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De acuerdo con Caracol Radio, al menos 60 personas participaron en la movilización, que obligó a desviar la competencia. Durante el bloqueo se registraron enfrentamientos entre algunos corredores y manifestantes, y dos personas resultaron heridas, según ese medio. La alcaldesa local de Teusaquillo, María Angélica González Russi, acudió al lugar e instaló una mesa de diálogo con la comunidad.

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La inconformidad no se limitó a la carrera del fin de semana. Los vecinos sostienen que los cierres por competencias, conciertos, partidos y actividades en los alrededores del parque Simón Bolívar reducen las opciones de entrada y salida de los barrios, especialmente entre jueves y domingo.

La Allianz 15K tuvo cierres en la calle 53 y la carrera 60

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el recorrido de la Allianz 15K para el domingo 18 de octubre. La competencia salió desde el sector de la calle 134 y terminó en el parque Simón Bolívar, tras pasar por la carrera Novena, la NQS, la diagonal 61C, la carrera 24, la calle 53, la carrera 58, la calle 44 y la carrera 60.

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En la zona cercana a Teusaquillo, la autorización contempló cierres entre las 7:45 y las 11:45 de la mañana. Entre ellos estuvieron la avenida calle 53, entre la carrera 28 y la avenida carrera 60; la carrera 58, entre calle 53 y calle 44; la calle 44, entre carreras 58 y 60; y la carrera 60, entre calle 44 y avenida calle 63.

El Distrito indicó que los organizadores deben operar los cierres en las vías que conectan con el recorrido, una intersección antes del trazado principal. Asimismo, precisó que la reapertura es gradual y depende del avance de los participantes.

Para los residentes, esa operación se traduce en dificultades para llegar a sus viviendas, recibir visitas o circular por los corredores del sector. El 4 de octubre ya se había registrado otra protesta en el mismo punto, cuando habitantes de La Esmeralda manifestaron su rechazo a los cierres por eventos deportivos.

A esta hora, residentes del sector de La Esmeralda, localidad de Teusaquillo, llevan a cabo una manifestación sobre la Cra 50 con Clle 53 por la continua realización de eventos deportivos en la zona y el cierre vial que se llevan a cabo. pic.twitter.com/n2fBUyHTl8 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 18, 2026

Teusaquillo concentra buena parte de las carreras masivas

La protesta revive un debate que ya llegó al Concejo de Bogotá. En agosto, durante una discusión sobre carreras atléticas, se expusieron cifras según las cuales 18 de las 24 competencias autorizadas en 2024 pasaron por Teusaquillo. En 2025, la localidad hizo parte del recorrido de 16 de las 24 carreras aprobadas.

Es decir, Teusaquillo estuvo presente en el 75 % de las carreras masivas autorizadas en 2024 y en el 66,7 % de las aprobadas en 2025, según la información presentada en ese debate. La ubicación del parque Simón Bolívar como punto de salida o llegada, además de la conexión con la calle 26, la calle 53, la calle 63 y la carrera 60, explica parte de esa concentración.

El mismo balance indicó que, entre 2024 y lo corrido de 2026, se habían emitido 54 conceptos favorables para carreras atléticas. Entre las competencias con mayor aforo autorizado aparecían la Media Maratón de Bogotá, con 42.000 participantes; la Carrera de la Mujer, con 15.000; y la Allianz 15K, con 10.300.

Los residentes piden cambios en los recorridos y mejor información

Los habitantes que participaron en la protesta plantean que las competencias deberían repartirse en otras zonas de Bogotá y que las entidades deben garantizar alternativas de acceso a los barrios cuando haya cierres.

También reclaman información más clara y anticipada sobre los planes de manejo de tránsito, pues las afectaciones no provienen solo de las carreras. En el sector confluyen eventos del parque Simón Bolívar, el estadio El Campín, el Movistar Arena y Vive Claro, además de actividades que requieren restricciones sobre vías principales.

El concejal Julián Triana, quien citó el debate de agosto, propuso instalar una mesa de trabajo para definir beneficios para las comunidades cercanas a los recorridos y distribuir los eventos en otras localidades. Por ahora, esa propuesta no se ha traducido en un cambio anunciado de los circuitos habituales.

Bogotá no puede seguir enfrentando el deporte con el derecho a la movilidad. Cada fin de semana, las mismas comunidades soportan cierres viales y afectaciones a sus desplazamientos. ¡Esto se puede planear mejor!



Desde el año pasado presentamos un proyecto de acuerdo que propone… https://t.co/TK9iEh8ktd — Ana Teresa Bernal Montañéz (@anateresabernal) October 18, 2026

Hay un proyecto para definir recorridos permanentes

En el Concejo cursa en primer debate el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que propone definir recorridos permanentes para promover y realizar carreras atléticas en las localidades de Bogotá, además de crear la competencia “Bogotá corre por la paz”.

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La iniciativa plantea llevar las competencias a otras zonas de la ciudad y mitigar los impactos sobre los barrios cercanos a los trazados priorizados, con especial atención a Teusaquillo. Sin embargo, al encontrarse en trámite, todavía no modifica las autorizaciones ni los recorridos vigentes.

La mesa instalada el 18 de octubre será el nuevo escenario para discutir las peticiones de los residentes. Mientras tanto, cada carrera seguirá requiriendo autorización de la Secretaría de Movilidad y un plan de manejo de tránsito con sus respectivos cierres y desvíos.

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Aproximadamente 60 personas realizan un plantón contra los constantes cierres viales por las carreras y los eventos deportivos que se realizan en la carrera 50 con calle 53, en el barrio La Esmeralda, de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Hay afectación vial y se han… pic.twitter.com/UoruzHE3qA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 18, 2026

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